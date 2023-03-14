Как вырастить хороший урожай лука: все уловки посадки и ухода

Рассказываем все секреты посадки и выращивания лука в материале ТСН.ua

Лук можно выращивать из семян, сеянки, рассады. Если нужно получить ранний урожай, лук лучше использовать сеянку. Именно этим способом чаще всего выращивают лук.

Все уловки выращивания лука

Сеянка отбирается сразу после уборки урожая — лук сортируют и отбирают для посадки луковицы до трех сантиметров. Обязательно сеянку нужно просушить в течение недели под рассеянным солнечным светом.

К посадке лука можно приступать, как только сойдет снег.

Лук не любит кислую почву, поэтому следует еще с осени об этом позаботиться и внести в почву доломитную муку.

Грядки для лука лучше сделать вблизи грядок с морковью, потому что морковь будет отгонять от луковиц мух,

Подготовьте рядки с расстоянием 30 см друг от друга и посадите лук в разрыхленную почву через каждые 8-10 сантиметров.

Лук – холодостойкая культура, но если хочется получить ранний урожай, посевы лука можно нарывать. Если ночи морозные, хотя бы ночью.

Через месяц после посадки лук можно подкармливать. Не рекомендуется удобрять растение свежим навозом и хлористым калием, лучше фосфором.

Нельзя допускать образование почвенной корки. Для этого нужно рыхлить грядки после каждого дождя или полива, что позволит сохранить влагу, обеспечит корни кислородом.

В дальнейшем лук нужно поливать, разрыхлять землю и выпалывать сорную траву. Также нужно следить, чтобы не появилась тля.

Лук нужно прореживать, особенно это важно, если лук выращивают из семян. В таком случае лук нужно проредить когда сформируется пара листочков. Прореживать нужно, чтобы интервал между растениями был в 4-5 см. Прореживая нужно выдергивать лишние растения с корнями. Почву нужно уплотнять вокруг растений, но окучивать не нужно.

Как избежать стрельбы лука

Чтобы лук не пошел в стрелку, важно соблюдать правила посадки, ухода и хранения. Причиной может быть ранняя высадка лука в открытую почву, когда под действием ночных заморозков корни отмирают. Луковице не хватает сил для роста, и растение может начать выпускать стрелки, чтобы размножаться семенами.

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