Как вырастить имбирь, и не только корень, но и цветок – все о посадке, уходе и хранении растения

Корень имбиря добавляют в разнообразные блюда, он известен своими лечебными свойствами. Но не все знают, что имбирь – это еще и очень красивый, экзотический цветок. А все потому, что обычно имбирь покупают, а не выращивают сами. Оказывается, вырастить имбирь можно как на подоконнике, так и в саду. Как это сделать – в материале ТСН.ua.

Чтобы вырастить имбирь для еды, равно как и для экзотического цветка, нужно соблюдать определенные правила. Для начала нужно правильно выбрать корень имбиря.

Как выбрать корень имбиря для посадки

Лучше всего купить имбирь в специализированном садовом магазине. Но можно и в супермаркете, главное – очистить такой корень от "обработки". Имбирь из супермаркета часто опрыскивают, чтобы уберечь от прорастания, она может быть обработан пестицидами и фунгицидами. Поэтому перед посадкой его следует положить на ночь в воду. От инфекций корни имбиря лучше обработать марганцовкой. А перед самой посадкой для стимуляции роста нужно на 2-3 часа погрузить корень имбиря в теплую воду.

Корень имбиря подходит для проращивания, если:

имеет ростовые почки (глазки, как у картофеля),

покрытый гладкой кожицей,

не выглядит пересушенным,

на местах срезов не покрыт слизью,

не пахнет гнилью или плесенью.

Какая почва нужна имбирю

"Родными" для имбиря являются дренированные почвы, состоящие из листового перегноя и песка. Кроме того, имбирь любит солнце и не любит застоя воды, а также сквозняков. Имбирь можно посадить в горшке, на огороде и даже на клумбе перед домом. Цветы имбиря будут в таком случае великолепным украшением цветника.

Почву для имбиря для имбиря готовят из двух частей листового перегноя, одной части речного песка и одной части дерновой земли.

Когда сажать имбирь в горшок, в открытый грунт

С момента посадки имбиря до уборки урожая должно пройти 8-9 месяцев, зимовать это растение не сможет.

Для высадки имбиря в открытый грунт его сначала нужно посадить в горшок в середине января. Пересадить имбирь в почву нужно в конце мая, начале июня, когда почва достаточно прогреется. Лучше всего растение развивается при температуре воздуха 25°C.

Если вы собираетесь посадить всего несколько корней, необязательно вообще пересаживать их в открытый грунт. Выделите им большой цветочный горшок, который с наступлением тепла вынесите на улицу, а осенью сверните в дом. В этом случае сроки посадки можно изменять так, как удобно.

Как сажать имбирь

Предварительно замоченный корень имбиря осматривают, и, если нужно и если корень больше 10 см, делят на части. Корень имбиря можно делить на глазки, как картофель, нужно только следить, чтобы на каждой части остались ростовые почки. Чтобы предотвратить гниль, места срезов присыпают толченым углем или золой. Имбирь любит неглубокие широкие горшки. Корни растут горизонтально, поэтому убедитесь, чтобы горшок имел достаточно пространства для развития растения.

В неглубокий (15-25 см) широкий горшок насыпают немного почвы, затем слой песка, керамзита или другого дренирующего материала, сверху располагают корни и засыпают землей. Разрастается имбирь в ширину, а не вверх, поэтому углублять его не нужно, достаточно чтобы он находился в ямке глубиной 5-7 см. После посадки нужно хорошо полить имбирь, повторять полив нужно раз в два дня до появления ростков, а затем выставить горшок в теплое солнечное место. Первые побеги должны появиться через несколько недель.

Уход за имбирем

После того, как появятся первые ростки, полив имбиря убавляют, но так, чтобы почва в горшке не пересыхала. Раз в неделю нужно осторожно разрыхлять верхний слой земли на глубину 1 см, чтобы не повредить корни, расположенные близко к поверхности.

В конце мая или начале июня имбирь пересаживают в открытый грунт. К поливу прибавятся еще и опрыскивания утром или вечером в жаркую погоду.

Имбирь нужно подпитывать. В первой половине лета – органикой: хорошим вариантом является 10%-ный раствор настоя коровяка или куриного помета, зеленое травяное удобрение, крапивный настой. Их вносят каждые 10-14 дней из расчета 0,5 л на один посаженный корень. В августе, ближе к цветению, каждый месяц до середины сентября нужно вносить фосфорно-калийные удобрения. К примеру, монофосфат калия, 30-40 г на метр посадки.

Если вы посадили имбирь в горшок зимой, осенью можно уже убирать урожай. Если посадили позже, с наступлением холодов нужно вернуть имбирь в горшок и занести в дом. Даже похолодание до 10°C могут затормозить развитие корней, и восстановить их рост будет практически невозможно.

Как цветет имбирь

Цветение имбиря – событие достаточно редкое, и даже в естественных условиях не каждый вид этого растения зацветает. Обычно цветет взрослое 3-летнее растение весной или летом. Цветок, наливаясь, напоминает еловую шишку. Имбирь может цвести от 3 недель до нескольких месяцев, размер и форма цветка зависят от вида растения.

Как цветет имбирь

Как цветет имбирь

Как цветет имбирь

Уборка и хранение имбиря

Собирать имбирь можно в начале осени. За несколько дней до уборки имбирь перестают поливать, затем с помощью лопаты или вил извлекают из грунта. Корни имбиря освобождают от наземной части, делят на отдельные части, промывают и просушивают.

Как и любой корнеплод, имбирь можно хранить в холодильнике или в подвале. Лучше всего имбирь сохраняется при температуре не выше 3-5° и влажности выше 80%. Засыхает он чаще, чем сгнивает, поэтому хорошим вариантом будет хранение имбиря в ящике с влажным песком или опилками. Имбирь на зиму можно нарезать и засушить или заморозить.

Выращивание имбиря

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