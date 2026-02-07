Как вырастут войска беспилотных систем РФ: Сырский озвучил данные разведки

Вражеские беспилотники / © ТСН

Российская Федерация планирует масштабное наращивание своих беспилотных сил, с целью довести численность соответствующих войск до 165 тысяч человек.

Об этом сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, ссылаясь на доклад Главного управления разведки (ГУР).

Главнокомандующий ВСУ заслушал содержательный доклад представителя ГУР по развитию войск беспилотных систем (БПС) страны-агрессора. По его словам, по многим направлениям противник как минимум не отстает от Украины во внедрении новейших технологий.

Масштабное расширение личного состава

Согласно данным разведки, на текущий год враг запланировал значительное увеличение штатной численности подразделений БПС:

Прирост личного состава: запланировано привлечь еще 79 тысяч человек .

Общая численность: беспилотные войска РФ должны насчитывать 165 тысяч человек.

Новые технологические угрозы: дроны-перехватчики и реактивные БПЛА

Помимо количественного показателя, враг активно работает над качественным обновлением своего арсенала. Александр Сырский подчеркнул, что россияне уже перешли к стадии массового производства и боевым испытаниям новейших образцов техники.

«Россияне уже приняли на вооружение собственные дроны-перехватчики и наращивают их производство. Также в боевых действиях испытываются реактивные модели Герань-4 и Герань-5, — отметил Головком.

Такие шаги свидетельствуют о том, что Россия пытается перехватить инициативу в небе, создавая средства борьбы с украинскими дронами и повышая скорость и смертоносность своих ударных беспилотников.

Напомним, в ночь на 7 февраля враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей — 24 ракеты и 382 беспилотника разных типов.