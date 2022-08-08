Как выспаться и наладить режим сна во время войны: простые советы

Сон нужен всем как минимум часов семь, особенно в период стресса, в безопасном пространстве.

Но война имеет свои планы. Как выспаться и наладить режим сна во время войны?

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Советы по настройке режима сна:

Два часа до сна и час после пробуждения лучше проводить без телефона. Даже если это кажется не реальным, нужно попробовать! Почему это важно? Синий свет от гаджетов увеличивает выброс в мозг гормона стресса – кортизола, тормозящего выработку мелатонина, а информация стимулирует работу мозга. Телефон до сих пор является одним из главных источников стресса.

Нужно ежедневно покидать свой дом и выходить на свежий воздух. Дневное освещение поможет мозгу восстановить дневные и ночные ритмы. Свежий воздух помогает сотне процессов в твоем организме идти своим путем: от понижения давления до насыщения кислородом.

Устройте спальное место. Важно, чтобы была комфортная температура для сна и достаточно места для любимых поз засыпания. Чтобы расслабиться, телу должно быть удобно. Без расслабления и говорить не о сне. Лучше спится, когда около 2 градусов и есть доступ свежего воздуха. Тогда под одеялом очень сладко спится.

По возможности, восстановите привычную для рутина перед сном: теплый душ, хорошая книга, удовольствия для тела (самомассажа, увлажняющий крем, медитация, йога, дыхательные упражнения). Это поможет замедлиться и даст сигнал организму к снижению активности и сформирует нейронные связи, что после этих действий пора спать и со временем ускорит засыпание.

Окна выходят на восток, а ночью надоедливый фонарь светит прямо на вас? Позаботьтесь о том, чтобы вы спали в темноте. Повесьте шторы или повторите маску для сна. Дневной свет дает сигнал организму, что сейчас день и нужно что-то немедленно делать. Это сбивает дневные и ночные ритмы.

Если в регионе, где вы находитесь – частые ночные тревоги и вы постоянно бегаете в коридор/хранилище, выберите хотя бы пару дней, когда вы обустроите себе комфортное спальное место прямо в этом безопасном месте. Благо очень комфортные надувные матрасы, которые помещаются в коридоре. Это позволит беспрепятственно высыпаться хотя бы несколько раз в неделю.

Если вы все попробовали, а со сном не становится лучше – обратитесь к врачу, который поможет разобраться с бессонницей или при необходимости проконсультировать медикаментозное лечение.

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