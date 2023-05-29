Как вывести пятна с детской одежды без химии: четыре полезных лайфхака

На детской одежде всегда появляется много пятен, которые трудно вывести, ведь использовать химические средства не хочется.

Чем вывести пятна от ягод или фруктов

Вот что нужно делать, если на детской одежде появились пятна от фруктов или ягод:

замочите поврежденную вещь в холодной воде на 15 минут;

тщательно потрите пятно хозяйственным мылом и оставьте еще на 10 минут;

ополосните водой (только холодной), а после этого можете постирать в стиральной машине.

Что делать, если появились пятна крови

Если вещь светлого цвета, можно налить на пятно перекись водорода и протереть мягкой щеткой. Затем просто просушите феном. Если пятно все еще остается, нужно дополнительно постирать в теплой воде.

Как вывести пятно от травы или земли

Сначала промокните место влажной тканью — она впитает у себя всю грязь. После этого:

обработайте уксусом или лимонным соком;

оставьте на 20-30 минут, затем промойте под холодной водой.

При необходимости можно дополнительно постирать.

Если на детской одежде появилось пятно от кофе или чая

Сначала нужно растворить 1 столовую ложку соли в стакане воды. Смочите в этом растворе ватный диск и слегка протрите пятно. Далее нужно просто постирать обычным способом.

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