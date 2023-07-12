Как вывести пятна от пота и дезодоранта: 10 дешевых и действенных средств

Чтобы справиться с пятнами, не обязательно покупать дорогостоящие средства для их выведения. Как использовать доступные средства – соду, лимонный сок, соль, уксус – читайте в материале ТСН.ua

Помните, вещи с пятнами нельзя стирать в горячей воде, от этого пятна только закрепятся. Кроме того, все способы лучше поначалу испытать на незаметном участке одежды.

Лимонный сок

Можно использовать для темных или разноцветных тканей, если уверены, что они окрашены стойкой краской.

Сок лимона способен вывести только свежие пятна. Для устаревших этот способ не подойдет.

Выдавить лимон на пятно, пятна должны быть полностью покрыты соком. Оставьте на 2–10 минут в зависимости от степени загрязнения. Затем прополощите одежду в прохладной воде.

Средство для мытья посуды

Нужно брать такое средство для мытья посуды, в составе которой есть глицерин. Именно он борется с пятнами.

Прозрачное средство для мытья посуды подходит для светлых вещей, для темных и разноцветных - любое средство для мытья посуды.

Толстым слоем нанесите средство на пятна и потрите влажной губкой. Оставьте на 30-60 минут и постирайте вещь вручную.

Аспирин

Ацетилсалициловая кислота подходит для светлых, темных и разноцветных тканей.

Измельчите 2 таблетки аспирина и растворите его в 1/2 стакана прохладной воды. Смочите раствором пятна, потрите зубной щеткой и оставьте на 2-3 часа.

Прополощите и постирайте вещь вручную или в стиральной машине. Если пятна старые, во время полоскания можно намылить их хозяйственным мылом или мылом- пятновыводителем и тщательно потереть.

Уксус

Уксус нельзя наносить на белые вещи, иначе на них останутся желтые следы, поэтому это средство подходит темным и цветным тканям.

Смочите ватный диск 9% уксусом и протрите загрязненные участки. Очень важно, чтобы ткань хорошо пропиталась кислотой. Оставьте на несколько часов, а если пятна старые, то на всю ночь. Затем постирайте в стиральной машине.

Хозяйственное мыло

Мыло хорошо справляется со свежими загрязнениями и подходит для всех тканей.

Натрите кусок его на большой терке и растворите получившуюся стружку в тазике с теплой водой. Потрите пятна мылом, замочите вещь в тазике на пару часов и постирайте.

Сода

Пищевая сода – это натуральный очиститель, подходит для светлых тканей.

Разведите 4 столовые ложки соды в ½ стакана холодной воды, чтобы получилась густая паста. При необходимости добавьте еще соды. Втерите пасту в пятно и оставьте на несколько часов до высыхания. Затем хорошо потрите пятна зубной щеткой, чтобы счистить соду, и прополощите вещь в прохладной воде.

Аммиак

Это очень мощное средство, справляющееся даже с устаревшими пятнами. Но использовать его можно только при крайней необходимости. Длительное действие аммиака на ткань может ее деформировать. Подходит для светлых, темных и разноцветных тканей. Перед использованием нужно надеть перчатки.

Смешайте аммиак и воду в пропорции 1:1. Смочите в растворе губку и потрите пятна. Оставьте на пару минут, прополощите и постирайте вручную или в стиральной машине.

Соль

Эффективное средство, которое найдется у каждого на кухне, но наносить соль можно только на грубые, темные и разноцветные ткани.

Впитайте 1-2 чайные ложки соли в пятна и оставьте на 10-12 часов. Затем почистите эти места щеткой и постирайте одежду в стиральной машине.

Соль и хозяйственное мыло

В таком соединении соль можно использовать и для деликатных тканей. Подходит для светлых, темных и разноцветных вещей.

Растворите хозяйственное мыло в теплой воде и замочите в нем вещь на 10 минут. Разведите 1 чайную ложку соли в 1 стакане холодной воды, смочите раствором губку и хорошо протрите загрязненные участки. Через 15 минут постирайте вещь вручную или в стиральной машине.

Перекись водорода

Перекись водорода подходит для светлых тканей. Можно просто нанести на пятно, оставить на несколько часов и прополоскать. Но есть еще более эффективный метод.

Смешайте 2 столовые ложки соды и 1 чайную ложку средства для мытья посуды. Нанесите смесь на пятно, обильно полейте перекисью водорода и оставьте на 1,5-2 часа.

Затем тщательно прополощите вещь и постирайте вручную или в стиральной машине.

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