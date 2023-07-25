Как вывести ржавчину из одежды, металла, плитки, ванны, машины: народные средства и химия

Пятна ржавчины можно встретить повсюду. Она буквально разъедает металл, вредит автомобилям, появляется в ванной и даже портит ткань. Читайте в материале ТСН.ua – чем вывести ржавчину из одежды, металла, машины, ванны, плитки и других поверхностей.

Чем отстирать ржавчину из одежды

Кажется, пятно ржавчины на любимой футболке или джинсах может стать настоящим приговором. Однако не стоит спешить избавиться от поврежденной вещи, ведь есть способы, которые подскажут, как вывести ржавчину из одежды. Даже если это щепетильный материал.

Народные средства

Независимо от материала, можно воспользоваться одним из народных методов борьбы с ржавчиной на ткани. Они считаются более безопасными, чем химия:

Уксус и соль – если вы не знаете, чем вывести ржавчину из джинсов любого цвета, этот вариант вам подойдет лучше всего. Следует смешать соль с уксусом, чтобы образовалась не слишком густая кашица, нанести на пятна и оставить на несколько часов. После этого вещь следует сполоснуть. Если пятно не исчезло – процедура повторяется снова. Замачивание в уксусе – светлую однотонную одежду можно замочить в уксусе на 5-10 минут (на 1 литр воды добавляется 1 стакан уксуса). Не забудьте прополоскать вещь. Лимонная кислота – в стакане воды нужно растворить 1 чайную ложку лимонной кислоты, а затем разогреть раствор на водяной бане. Пока жидкость еще горячая, на нее заливается пятно. Нужно подождать, пока ржавчина исчезнет, а затем прополоскать одежду. Однако этот способ совсем не подходит для синтетической ткани – она может "сесть", а цвет – потускнеть. Лимон – простой и достаточно эффективный способ, как вывести ржавчину из одежды. Нужно взять лимон среднего размера и выжать сок в стакан с холодной водой. Затем вещь с пятном опустить в раствор и оставить на полчаса. Если ржавчина не исчезла, можно оставить еще на 20 минут. Этот метод отлично подходит для всех видов тканей, даже для трикотажной. Перекись водорода – если вы не знаете, как вывести ржавчину из тюля, вам подойдет именно этот вариант. Наносится жидкость прямо на пятно, а затем остается до удаления загрязнения.

Моющие средства против ржавчины

Как удалить ржавчину с домашней бытовой химии? / Фото: Pexels

Некоторая домашняя бытовая химия также подходит для удаления рыжих пятен из ткани. Если вы думаете, чем вывести ржавчину из одежды, следует обратить внимание на следующие средства:

Зубная паста с фтором – ее наносят на прямые и оставляют на 10 минут, затем смывают. Жидкость для мытья посуды – ее нужно смешать с глицерином и нанести на пятно, этот вариант лучше подходит для деликатных тканей. Специальные средства – лучшим способом вывести ржавчину из одежды остаются специальные средства, но они могут быть опасными для некоторых типов ткани.

Как вывести ржавчину из белой одежды

Наверное, с проблемой появления рыжих пятен на белой ткани сталкивался каждый человек. Сложность таких загрязнений в том, что даже самая маленькая желтизна на вещи будет хорошо заметна. Поэтому важно подойти к стирке с особой внимательностью. Как вывести ржавчину из белого цвета и не повредить ткань:

Винная кислота – ее следует смешать с солью в равном количестве и развести водой. Нанести полученную семиш на пятно, оставить на открытом воздухе до полного высыхания. Лимонная кислота – 20 г кислоты развести в стакане воды. Перелить в эмалированную миску, нагреть (до кипения не доводить). Опустите вещь в раствор на 5 минут. Можно повторить по необходимости. Лимонную кислоту можно заменить уксусом. Соляная кислота (2% раствор) – опустить одежду в кислоту, подождать, пока пятно исчезнет. Затем ополоснуть ткань в растворе воды и нашатырного спирта (1 литр воды – 3 столовые ложки спирта). Специальные средства против ржавчины – ее следует применять только на устаревших пятнах, которые уже нельзя вывести другими способами. Подходит только для плотной хлопковой ткани.

Как вывести ржавчину из цветной одежды

На первый взгляд кажется, что цветная одежда доставляет меньше хлопот, чем белая. Однако вы можете вывести вместе с пятном также яркий цвет ткани. Что делать? Как вывести ржавчину из цветной одежды:

Уксусная кислота – нужно приготовить специальный раствор: на 7 литров воды добавить 5 ложек уксусной кислоты. Замочить вещь на 12 часов, а затем ополоснуть. Глицерин с мелом – смешать вещества в равных пропорциях, разбавить водой, чтобы получилась довольно густая кашица. Нанести на пятно, оставить в день, а затем прополоскать.

Эти способы достаточно мягкие, поэтому подходят даже для принтованных трикотажных тканей.

Чем вывести ржавчину из металла

Как вывести ржавчину из металла народными средствами и химией? / Фото: Pexels

Пятна коррозии появляются на металлических предметах по разным причинам, быстро захватывая все новые и новые участки. Это приводит к разрушению предметов. Поэтому очень важно знать, как отчистить ржавчину из металла. Для этого можно использовать как народные средства, так и разнообразную химию.

Чем отмыть ржавчину из металла: народные методы

Простые домашние средства помогут быстро и эффективно избавиться от рыжих пятен. Они прекрасно подойдут, если вы не знаете, как снять ржавчину с ножа или других металлических принадлежностей в вашем доме:

Алюминиевая фольга – отрезав небольшой кусок фольги, нужно сформировать из нее шарик и очистить поверхность. С помощью этого метода можно избавиться от ржавчины на утюге, ножах и т.п. Белый уксус – налить жидкость в емкость, куда поместится поврежденный металл. Оставить предмет, пока коррозия не станет удаляться самостоятельно. Не забудьте одеть резиновые перчатки, вытащите металлический предмет и почистите, используя щеточку. Хорошо промойте и тщательно просушите. Пищевая сода – смешать соду с водой в емкости так, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Нанести пасту на металлическую поверхность, поврежденную ржавчиной. Оставить на 30 минут. Затем протереть металлической щеточкой и промыть водой. Лимонная кислота – это средство подходит для крашеных металлических поверхностей, ведь после использования краска не слезает. Сначала все детали нужно обезжирить, затем промыть их моющим средством. Налить в емкость большого размера теплой воды и добавить лимонную кислоту (на 100 мл жидкости — 80 г кислоты). Оставить предмет на несколько часов, затем промыть и высушить. Щавелевая кислота – все поврежденные изделия сначала нужно обезжирить, затем можно приступать к работе. Однако не забудьте надеть резиновые перчатки и респиратор. В стакане воды развести 5 чайных ложек кислоты. Растворить и затем поместить предметы на 20 минут в раствор. Также можно обработать отдельные места с ржавчиной с помощью кисти. Снять коррозионный слой металлической щеткой. Промыть водой. Соляная кислота – вам понадобятся резиновые перчатки, много воды и тряпки. Сначала нужно обработать соляной кислотой все участки с ржавчиной. Натирать следует так, словно вы полируете поверхность. Через 30 минут сполоснуть в большом количестве воды. Перекись водорода – растворить 50 мл перекиси водорода в 3 л воды. Замочить инструменты или другие предметы на полчаса. Если изделие слишком большое, можно нанести раствор с помощью обычной губки в посуду (не забудьте надеть перчатки). Сполоснуться.

Как вывести ржавчину из металла с помощью химии

Домашняя бытовая химия также помогает вывести ржавчину из металла. Что можно использовать:

Средство для чистки унитазов – в его состав всегда входит кислота или щелочь, а они разъедают коррозию. Очень важно использовать средство очень аккуратно, не забудьте взять резиновые перчатки и респираторы. Гель или жидкость наливают на пятна ржавчины, натирают с помощью металлической щетки, затем промывают водой. Антикоррозионное средство – этот метод быстро уберет ржавчину практически из любого изделия. Также на поверхности сформируется защитная плёнка, которая будет защищать от дальнейшего повреждения. Использовать только по инструкции от производителя.

Как удалить ржавчину из ванны, раковины и унитаза.

Как вывести ржавчину из унитаза, раковины, ванны? / Фото: Pexels

Пятна коррозии делают даже чистую ванну, раковину или унитаз непривлекательными. Удалить их достаточно сложно и часто следует использовать специальные средства. Но если вы не хотите или не можете чистить эти поверхности химией, можно воспользоваться народными рецептами:

Соль с лимоном – если вы не знаете, как вывести ржавчину из унитаза, этот способ вам точно понадобится. Подойдет свежий или купленный в магазине лимонный сок. Добавьте к нему соль, чтобы образовалась паста. Нанесите его на пятна и оставьте на несколько часов (а лучше на ночь). Затем очистите с помощью ершика или другой щетки. Промойте водой. Сода – в воду нужно добавить пищевую соду к консистенции пасты. Нанести на ночь на пораженные участки, затем удалить грязь с помощью тряпки или губки. Для более легкого удаления ржавчины доливайте воду.

Как обработать ржавчину на машине в домашних условиях

Как вывести ржавчину на машине в домашних условиях? / Фото: Pexels

Удалить ржавчину из кузова своими руками достаточно затруднительно. Но если у вас нет возможности обратиться к профессионалам, можно использовать следующие способы:

Механическая обработка – нужен только инструмент для шлифования с применением абразивных материалов. Можно использовать наждачную бумагу разной плотности. Но такой метод требует немало времени, поэтому подходит только для удаления отдельных пятен коррозии. Если ржавчины много, целесообразнее использовать электроинструмент (болгарка, полировальная машина, дрель). Химическое удаление – в магазинах продаются специальные превращающие ржавчины для автомобилей. Использовать их следует согласно инструкции.

Как вывести ржавчину из велосипеда

Коррозия часто возникает и на металлических деталях велосипеда. Чтобы ваше двухколесное транспортное средство прослужило гораздо дольше, нужно знать, как вывести ржавчину из велосипеда. В этом случае можно использовать народные средства и химию:

Пищевая сода – помогает избавиться от слабых загрязнений. Нужно взять соду и воду (в равном количестве), чтобы образовалась густая паста. Можно добавить лимонную кислоту. Нанести на ржавчину с помощью губки. Оставить на 15-20 минут, затем счистить металлической щеткой. Оставить еще на 15 минут и смыть водой. Кока-кола и соль – если пятен немного, этот метод также поможет. Следует взять смесь из трех частей соли и части лимонного сока. Раствор нанести на ржавчину, бросить на 20-30 минут, потом смыть. Кока-кола отлично снимает коррозию со съемных деталей. Их нужно положить в емкость с этим напитком. Оставить в час. Уксус – подходит против стойкой коррозии. Столовый уксус 9% необходимо залить в пульверизатор, добавить 100 мл воды и 1 чайную ложку соды. Раствор нанести и оставить на 15 минут. Затем смыть водой и досуха протереть тряпкой.

Чем вывести ржавчину из плитки

Чем вывести ржавчину из плитки? / Фото: Pexels

Здесь все зависит от материала, из которого сделана сама плитка. Если это бетон или цемент, подойдут следующие методы:

Лимонный сок – выдавить в емкость сок из одного среднего лимона, вылить на пятно. Оставьте на несколько минут. После этого очистите поверхность металлической щеткой. Промойте. Уксус – залейте пол уксусом, оставьте на несколько минут, чтобы он пропитался. Очистите щеткой с металлическими ворсинками, промойте водой.

Кафельную плитку можно очистить с помощью таких народных средств: