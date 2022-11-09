Как вывести запах плесени из одежды: народные средства, которые точно помогут

Такая проблема особенно часто встречается в частных домах и помещениях с повышенной влажностью. Даже сохраняясь в шкафу, одежда может становиться влажной и затем отличаться запахом плесени. Как его вывести – читайте в материале ТСН.ua.

Почему появляется запах плесени

Если за одеждой неправильно ухаживали, на вещах может образовываться запах плесени. Вот возможные причины такой проблемы:

после прогулки в сырую или снежную погоду верхняя одежда не сушится;

после стирки вещи сразу складывают и не сушат;

в карманах остается еда или другой мусор;

в помещении высокая влажность воздуха;

нет проветривания в доме.

На полностью высушенных вещах практически никогда не появляется запах плесени. Поэтому очень важно правильно сушить одежду после стирки и т.п.

Чем вывести запах плесени на одежде: народные методы

С помощью средств, которые есть в каждом доме, можно без проблем убрать запах плесени. Однако если вы решили использовать народные методы, сначала проверьте их действие на небольшой части ткани. Если она не будет повреждена, можете начинать полную очистку.

Использовать народные средства можно в зависимости от того или иного вида тканей:

Вид ткани Средства Белые аскорбиновая кислота;

перекись водорода;

аммиак;

уксус. Темные и цветные спирт;

сода;

картофельный крахмал;

молотый кофе. Шубы, шерсть средства для химчистки;

нашатырный спирт, уксус;

водка.

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Также для профилактики образования запаха плесени можете положить в шкаф мешочек с рисом и солью. Они будут впитывать излишнюю влажность.

Как вывести запах плесени в зависимости от средства

Как вывести запах плесени в зависимости от средства / Фото: Pexels

Сода - это средство поможет устранить небольшие пятна, а также убрать запах плесени. Для этого нужно: соду смешать с водой, чтобы получить достаточно густую кашицу. Нанести ее на пятно, оставить на 15-30 минут. Затем постирать как обычно. Аскорбиновая кислота - кислая среда также может очистить грязные вещи и подарить им свежий запах надолго. Использовать ее нужно вместе со спиртом, тогда эффективность будет гораздо выше. Для этого необходимо: 1 чайную ложку кислоты растворить в 50 мл спирта. Раствор наносят на пятна с помощью смоченной в нем тряпки, а затем оставляют на 30-60 минут. После этого одежду нужно постирать. Картофельный крахмал - этот продукт известен своей способностью хорошо поглощать запахи. Для этого: рассыпьте его по всей лицевой стороне изделия, оставьте на полчаса. После этого хорошо вытряхните. Молотый кофе - не спешите выбрасывать кофейную гущу после выпитой чашки любимого напитка. Нанесите ее на пятна грязи на одежде, а затем оставьте на несколько часов до полного высыхания. Остатки можно вытряхнуть щеткой. Затем одежду нужно обязательно постирать. Сильные неприятные запахи точно выветрятся. Аммиак или нашатырный спирт - быстро устранят запах плесени из одежды. Раствор нашатыря готовится в расчете на 1 литр воды 10 мл спирта. Затем вещи нужно замочить в этой жидкости на 5-15 минут и постирать как обычно. Водка, спирт - избавят от неприятного запаха и освежат одежду. К 70-100 мл воды нужно добавить 2 столовые ложки водки. Смесь влить в пульверизатор и опрыскать ею вещь. Дать полежать изделию 20-30 минут, а затем постирать с порошком. Перекись водорода - можно использовать только на светлых или белых вещах. Развести 3% раствор перекиси водорода в воде (соотношение 1:2). Нанести жидкость на тряпку, оброботать все пятна и места, где вы видите плесень. Дать полежать 10-15 минут, а затем постирать. Уксус - к стиральному порошку добавьте 9% уксус. Вы должны получить сметанообразную массу. Нанести на одежду и стирать в машине как обычно.

Профилактика появления запаха плесени

Чтобы одежда не имела запаха плесени, нужно знать, как правильно за ней ухаживать. Рекомендуются следующие способы:

собирать в шкаф вещи только после того, как они полностью высохли;

1-3 раза в день проветривать помещение в течение 15 минут;

каждые две недели стирать одежду с использованием соды.

Не забывайте следить за состоянием шкафов и той мебели, где вы храните вещи. Что нужно делать:

регулярно убирать на полочках, проветривать их;

протирать шкафы внутри с использованием дезинфицирующих средств;

полотенца, постельное белье, регулярную и чистую одежду хранить отдельно;

гладить вещи перед тем, как положить их в шкаф;

стирать сезонную одежду перед длительным хранением.

Иногда полочки в старых шкафах начинают неприятно пахнуть от старости и этот запах "переходит" на хранящуюся там одежду. В этом случае лучше заменить старые полочки или мебель.