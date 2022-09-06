Как вывести жвачку с одежды в домашних условиях: холодные и горячие методы

Бывают неприятные ситуации, когда жвачка прилипает к одежде. Пробы просто отчистить ее ни к чему не приведут: либо вы повредите ткань, либо к пятну прибавится к тому же грязь. Как вывести жвачку с одежды в домашних условиях без последствий – читайте в материале ТСН.ua.

Конечно, в идеале, лучше сразу отдать испорченную вещь в химчистку, где пятно обработают специальными средствами, которые не повредят даже самой тонкой ткани. Однако если такой возможности нет, подойдут и народные методы. Надо только знать, чем вывести жвачку с одежды.

Как отчистить жвачку с одежды: холодные методы

Заморозить – вещь нужно положить в полиэтиленовый пакет, чтобы жвачка осталась сверху. Тщательно следите, чтобы она не прилипла к другим участкам ткани. Пакет нужно положить в морозильную камеру и оставить на 1-2 часа. Когда жвачка замерзнет, она отстанет сама, без всяких усилий. Если все же останется пятно от резинки, то следует использовать другие методы, которые также здесь будут описаны. Обработать льдом – если у вас не получается положить вещь в морозильную камеру, как вывести жвачку с одежды? Резинку можно заморозить с помощью кусочка льда. К пятну нужно приложить лед или положить много льда в полиэтиленовый пакет и оставить внутри. Удерживайте, пока жвачка не затвердеет. Тогда ее можно будет снять руками или жесткой щеткой.

Обратите внимание, что лед поможет справиться с пятном от жвачки на ковре, диване и верхней одежде.

Горячие методы, чтобы вывести жвачку с одежды

Как вывести жвачку из одежды: горячие методы / Фото: Pexels

Кипяток – это метод может быть опасным, поэтому выполнять процедуру лучше вдвоем. Сначала вскипятите чайник. После этого один человек наливает кипяток на пятно, а другой – отчищает резинку с помощью жесткой щетки. Если у вас нет ассистента, воду лучше нагреть в кастрюле, а потом опустить вовнутрь часть одежды с жвачкой. Прокипятите несколько минут, затем отчистите резинку острым предметом. Фэн – это устройство также поможет разогреть жвачку, которая уже пристала к ткани. После этого вы легко отчистите ее от одежды. Утюг – сначала на пятно нужно положить салфетку или марлю, а сверху провести разогретым утюгом. Резинка останется на салфетке или марле.

Обратите внимание, что кипячение подходит не всем видам ткани. А феном или утюгом вы сможете отчистить самую жвачку, но пятно от нее останется. Ее нужно будет дополнительно стирать.

Как вывести жвачку с одежды: видео

Чем вывести жвачку с одежды: другие действенные методы

С помощью горячего и холодного метода можно удалить только самую жвачку, а вот чтобы от нее не осталось пятно, нужно ткань постирать. Способ во многом зависит от материала.

Просто постирать – сделайте это прежде чем приступать к более радикальным методам. Если вывести пятно обычными средствами для стирки не удастся, тогда можно переходить к другим. Специальный спрей – посетите обычный хозяйственный магазин, чтобы приобрести специальное средство. Его наносят на загрязненный участок, ждут определенное время (описано в инструкции) и удаляют грязь тупой стороной ножа или щеткой. Уксус – не знаете, как вывести жвачку с джинсов? Возьмите уксус, разогрейте его, обмакните жесткую щетку и протрите ею загрязненный участок. Если уксус уже остыл, а жвачка все еще на месте – нагрейте жидкость снова. Дальше просто постирайте джинсы. Жидкость для снятия лака (ацетон) – пятно можно обработать еще и этим средством, подождать, пока загрязнение не отойдет, а затем постирать вещь.

Это может показаться странным, но жвачку можно удалить с одежды с помощью другой жвачки. Разжевайте жевательную резинку, прикрепите к пятну, а затем прокатайте по ткани. Если это делать быстро, то загрязнение прилипнет к свежей жвачке и отстанет.