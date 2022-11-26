Как выжить в условиях блекаута без тепла, воды, канализации: лайфгаки от тренера – «экстремала»

Советы, как выжить без тока, тепла, централизованного водоснабжения, что делать, если не будет работать канализация от опытного экстремала, читайте в материале ТСН.ua

Если из-за постоянных обстрелов инфраструктуры Украины тока не будет длительное время, дома в городах останутся без отопления, воды и канализации. Чтобы пережить этот период, нужно знать, как действовать. Советами как обойтись без основных благ цивилизации, делится экстремал, блогер Глеб Скоробогатов

Как выжить без тепла

Приобретите материал, отражающий тепло и прикрепите его к батарее.

Утеплите входную дверь. Если входная дверь не двойная, повесьте два одеяла, параллельно дверям , таким образом они не будут пропускать холод, когда вы открываете дверь.

Если входная дверь не двойная, , таким образом они не будут пропускать холод, когда вы открываете дверь. Утеплите место, где вы спите. Положите под кровать ковер, настил, который не пропускал бы холод. Можно на самой кровати под простыню положить каримат с серебристой поверхностью, чтобы она отражала тепло. Стену, возле которой стоит кровать, утеплите ковром или теплоотражающим материалом. Если кровать в углу, утеплите обе стены.

Положите под кровать ковер, настил, который не пропускал бы холод. Можно на самой кровати под простыню положить каримат с серебристой поверхностью, чтобы она отражала тепло. Стену, возле которой стоит кровать, утеплите ковром или теплоотражающим материалом. Если кровать в углу, утеплите обе стены. Чтобы обезопасить жилище от пожара при пользовании свечой поставьте ее в банку, с налитой на несколько сантиметров водой. В таком случае, даже если банка перевернется, вода погасит пламя.

поставьте ее в банку, с налитой на несколько сантиметров водой. В таком случае, даже если банка перевернется, вода погасит пламя. Более эффективный и безопасный вариант для обогрева – нагретый на газе металлический предмет, например, гиря. Если такой металлический предмет поместить в ведро с песком, то тепло можно будет получать в течение 2-3 часов.

на газе например, гиря. Если такой металлический предмет поместить в ведро с песком, то тепло можно будет получать в течение 2-3 часов. Если вы используете грелки для обогрева, чтобы вода дольше была горячей, добавьте в воду несколько ложек соли или прогретое масло.

чтобы вода дольше была горячей, добавьте в воду несколько ложек соли или прогретое масло. Для воды лучше купить технический рукав, пользоваться им удобнее. Он достигает нескольких метров в длину, его емкость до 200 литров. С одного конца его нужно крепко завязать на узлы, с другой можно будет наливать воду.

Если нет воды

Многие рекомендуют использовать дождевую или талую воду. Но, по мнению путешественника, она может навредить, потому что вымывает соли из организма. Лучше делать из нее коктейли. Рецепт такого коктейля следующий. К 1 л дождевой воды или талого снега добавить четверть ложки соды, столько ложки соли и столовую ложку сахара.

Какой должен быть запас еды

Тренер подчеркивает, что нужно позаботиться не только о консервах и хлебцах. Важно, чтобы были продукты со значительным содержанием глюкозы, на ней человек может прожить очень долго.

Если не работает канализация

В многоэтажном доме, когда нет энергопотребления, не работает канализация. Что делать в таком случае – путешественник предлагает воспользоваться такой конструкцией. Нужно взять мусорный пакет, запихнуть его в наволочку, потому что сам пакет не выдержит нагрузки. Эту конструкцию вставить в унитаз. Края конструкции нужно прикрепить к унитазу скотчем или изолентой. Внутрь налить воды с содой (она поможет нейтрализовать запах), или насыпать туда наполнитель для кошачьего туалета. После использования самодельного туалета выносится мусорный пакет, наволочку выбрасывать не нужно, она является «многократной емкостью», куда монтируется одноразовый пакет.

Чем можно освещать

Для освещения квартиры можно использовать светодиодные фонари. Эффективнее будет освещение если источник света, тот же светодиодный фонарь направить на потолок или поставить у зеркала, так можно получить еще больше света.

Комплект вещей для выживания

Глеб Скоробогатов предлагает предварительно подготовить несколько комплектов одежды. Комплект один – одежда повседневная, для работы и улицы, сюда можно добавить запасной одежду. Комплект номер 2 – для пребывания за пределами города, если придется уехать. Конечно, он должен быть сезонным. К нему нужно добавить тревожный чемоданчик с вещами в расчете на 2 суток, чтобы потом не беспокоились, где спать, что есть, где брать воду и источники света.

Как поддерживать связь

Интернет и телефонная связь также отсутствуют. Поэтому хорошо иметь радиоприемник. Благодаря ему можно узнавать новости и получать уведомления об опасности.

Если же повезет и будет слабая телефонная связь, зайдите в настройки в телефоне и переведите его из формата «4G» на «2G». Сигнал улучшится через переход на более простой режим.

В случае задымления

Конечно лучше воспользоваться противогазом. Если его нет, использовать кофейный фильтр. Если приложить его ко рту, можно свободно дышать через фильтр. Защитить глаза от едкого дыма можно очками для плавания, нос – фильтрами от неиспользованных сигарет. Фильтры нужно разрыхлить и вставить по два таких фильтра в обе ноздри.

Чтобы быть готовым к блекауту, экстремал рекомендует провести репетицию в течение суток, чтобы понять, чего не хватает, что улучшить. И самое главное, нужно отдавать себе отчет, что такие условия временные.

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