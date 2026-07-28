Как выжить во время "прилета": советы украинки, пережившей ракетный удар

Ракетный удар по дому / © ТСН.ua

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Украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами. Ее рекомендации помогут сориентироваться во время атаки дома и значительно повысят шансы на выживание.

Об этом женщина написала в Threads.

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Украинка отметила, что в случае ракетной атаки многие вещи из традиционного «тревожного чемодана» на самом деле могут не понадобиться, тогда как менее очевидные предметы способны спасти жизнь.

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«Неочевидные советы выживших после прилета ракеты в дом. Пережив прямое попадание ракеты в наш дом, решили поделиться неочевидными советами, которые могут помочь. Опыт показал, что большинство из тревожного чемодана — побоку. А некоторые из этих советов, которыми мы делились на словах, уже помогли знакомым во время последних попаданий», — говорится в сообщении Плешко.

Советы на случай ракетного удара — что нужно иметь

Среди важнейших вещей она назвала респиратор с максимально качественным фильтром. По словам автора, после взрыва воздух наполняется дымом, пылью, продуктами горения, порохом и остатками ракетного топлива, поэтому даже если респиратор не гарантирует полную защиту, он значительно облегчает дыхание.

Также необходимо держать рядом фонарик, ведь электричество может исчезнуть в любой момент, а густой дым усложняет ориентировку. Не менее важен свисток, который поможет привлечь внимание спасателей, если человек окажется под завалами.

«Нашей соседке, от квартиры которой осталась только дыра, повезло иметь под рукой металлический ковш в ванной, где она пряталась. Она била им изо всех сил. Это спасло ей жизнь, потому что спасатели сразу услышали», — поделилась Плешко.

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Отдельное внимание она советует уделить медикаментам. Кроме стандартной аптечки, следует иметь лекарства, необходимые именно вам, ввиду индивидуальных особенностей организма, которые могут обостриться из-за сильного стресса.

Не менее важно иметь запас воды. Автор отмечает, что ее нужно пить даже при отсутствии жажды и давать находящимся рядом, чтобы помочь организму быстрее выводить токсины.

Для безопасного передвижения после удара она рекомендует закрытую обувь на толстой резиновой подошве, например кроксы или подобную. Такая обувь лучше защищает ноги от стекла и обломков железобетонных конструкций.

В «тревожный чемоданчик» также стоит положить сменную одежду — джинсы и кофту, ведь вернуться в квартиру даже после завершения спасательных работ может быть невозможно в течение длительного времени.

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Еще один совет касается защиты окон. Лучше всего, по словам женщины, использовать бронепленку. Если ее нет, следует хотя бы заклеить стекло скотчем по периметру, а затем крест-накрест.

«У нас было и то, и другое. Это спасло нас от обломков стекла. Все оклеенное стекло выстояло. Не оклееное — вдребезги. И не забудьте о зеркалах — это тоже стекло», — отметила украинка.

Кроме документов, в «тревожном чемоданчике» он рекомендует хранить обычный блокнот с записанными контактами близких. В стрессовой ситуации память может подвести, а записи можно быстро передать медикам или спасателям.

Полезными будут и влажные салфетки. Они помогут очистить руки и лицо от пыли, сажи и дыма, одновременно не тратя запас питьевой воды.

Отдельно автор обратилась к владельцам домашних животных. Она советует держать переноску рядом с «тревожным чемоданчиком» и заранее проконсультироваться с ветеринаром по дозировке необходимых препаратов.

«Один раз заплатите и проконсультируйтесь со своим проверенным ветеринаром по дозировке, а также заранее приобретите успокаивающий препарат для животных. Другие важные лекарства на разные случаи: при стрессе, ранении, пене изо рта, дрожи или хронических заболеваниях. Сколько набрать и как дать. На каждой упаковке запишите маркером дозировки. Телефон и рецепты могут не оказаться под рукой», — посоветовала Плешко.

В завершение она подчеркнула, что не упоминала о базовых вещах типа турникетов или кровоостанавливающих средств, ведь о них украинцы уже хорошо знают.

«Здесь я не пишу об очевидных вещах, таких как кровоостанавливающие средства, жгуты и т.д. За пять лет полномасштабной войны все это уже знают. Но эти детали из нашего болезненного опыта стоит добавить. Пусть они никогда не понадобятся вам. Давайте держаться», — написала женщина.

Напомним, ранее эксперт по комплексной безопасности Руслан Болгов рассказал, что во время массированной атаки не стоит полагаться на импровизацию: заранее продумайте маршрут до укрытия, чтобы ориентироваться даже в темноте или задымлении, и подготовьте несколько запасных путей. Заблаговременно соберите «тревожный чемодан» с документами, водой, аптечкой, зарядными устройствами, фонариком и минимальным запасом вещей. Обязательно объясните алгоритм действий и место сбора детям и пожилым людям.

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