"Как я не убилась, не знаю": эмоциональные рассказы очевидцев взрыва в Харькове

Российские военные вечером 29 января 2023 года попали ракетой С-300 по жилому дому в центре Харькова.

Об этом пишет Общественное.

Под завалами спасатели обнаружили погибшую пожилую женщину. В результате удара разрушен последний, четвертый, этаж здания.

Очевидцы взрыва рассказали о пережитом.

К примеру, Светлана во время удара находилась в спальне. Женщина живет на втором этаже дома.

"Очень плохо себя отдыхаю. Я спала в тот момент. И вдруг какая-то сила меня подхватила, я с постели вылетела на кухню. Как я не убилась, не знаю", — рассказала Светлана.

Другой очевидец Сергей живет в доме, обстрелянном российскими военными.

"Сидел я дома, на кухне. Меня даже подбросило. Вышел, увидел пожар. Попали в четырех подъездах от меня. Я помогал, выносил. Человек был в шоке", — рассказал Сергей.

Людей из дома эвакуировали.

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Напомним, что в Харькове в результате российских обстрелов полностью разрушен поверх одного из подъездов, есть раненые.

Также ранее очевидцы опубликовали жуткие кадры атаки на Харьков.

Между тем во время обстрела дома в Харькове мужчина погибшей женщины чудом серьезно не пострадал.

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