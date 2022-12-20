Как заблокировать звонки с неизвестных номеров на смартфоне

Даже если вы не берете кредиты, избегаете жуликов и не связываетесь с коллекторами, они все равно могут надоедать вам своими звонками. Если вы хотите отключить звонки от неизвестных номеров – вам пригодятся советы, как заблокировать телефонный спам в материале ТСН.ua.

Часто, заблокировав один номер, этого оказывается недостаточно, чтобы избавиться от спам-звонков, ведь вам могут звонить из разных номеров. Возможно, ваш телефон попал в базу данных сомнительной организации, и вам могут поступать звонки даже глубокой ночью. В таком случае пригодится блокировка всех номеров, не вписанных в телефонную книгу.

Блокировка звонков с неизвестных номеров на Android

Для того, чтобы избавиться от надоедливых звонков, необходимо:

Зайти в стандартное приложение "Телефон".

Нажать кнопку меню и выбрать «Настройки».

Перейти в раздел «Заблокированные номера».

Активировать блокировку вызовов из неопределенных номеров в пункте «Неизвестные номера».

Как отключить звук звонка с незнакомых номеров

Многие телефоны имеют возможность отключить звук звонка с незнакомых номеров. В таком случае, номер, которого нет в списке контактов, отобразится на экране телефона, но звук и вибрация будут отключены.

Чтобы отключить звук незнакомого номера, необходимо настроить на телефоне режим "Не беспокоить". В большинстве телефонов он находится в разделе "Настройки" – "Звук".

Зайти в «Настройки» и выбрать «Звук» – «Не беспокоить».

Как заблокировать звонки

Можно задать блокировку либо от незнакомых контактов, либо от всех абонентов. Некоторые телефоны позволяют задавать исключения – выключать уведомления о повторных звонках, когда человек звонит несколько раз.

Если необходимо, включите звуки SMS и мессенджеров и измените параметры в разделе «Исключение», если вам нужно, например, чтобы напоминания календаря продолжили приходить.

В разделе «Не беспокоить» нажмите кнопку «Включить».

Теперь вы будете видеть звонки от тех, кого нет в телефонной книге, в разделе «Пропущенные» и, при необходимости, сможете перезвонить им.

Как заблокировать звонки

Как заблокировать звонки

Можно задавать график – в какие дни недели будет выключен режим "не беспокоить".

Таким образом, сомнительные звонки больше не будут вас беспокоить. Альтернативным способом может стать выбор режима «Без звука» для всех звонков, а затем отдельно для контактов задать нужные мелодии звонка.

Специальные приложения для блокировки звонков с незнакомых номеров

Можно установить посторонние программы для блокировки незнакомых номеров – например, "Не звони мне", "Черный список"; "Блокировщик звонков". Программы не работают на "айфонах".

Блокировка звонков с неизвестных номеров на iPhone

Начиная с 13 версии операционной системы iOS, блокировать звонкие от неизвестных абонентов стало достаточно легко. Для этого вам нужно:

Зайти в «Настройки» – «Телефон».

Активировать функцию «Заглушение неизвестных».

Теперь человек, звонящий вам из неизвестного номера, будет слышать короткие гудки на другом конце провода, а по завершении звонка, вам придет уведомление о том, с какого номера звонили.

Для старших версий iOS также есть способ, как избавиться от нежелательных звонков. Вам нужно активировать режим блокировки следующим образом:

Зайти в «Настройки – не беспокоить».

Перевести переключатель «Не беспокоить» в активное состояние. После этого около часов должна появиться иконка луны, а телефон перестанет воспроизводить звуки уведомлений.

Теперь вам следует добавить контакты в список «Избранных». Для этого сверните меню настроек и откройте «Контакты». Теперь поочередно открывайте ваши контакты и в нижней части экрана нажмите «Добавить в Избранное».

Возвращаемся в меню настроек. Откройте ниже пункт меню «Допуск вызовов» и выберите функцию «От избранных».

Таким образом, выбранные вами контакты блокироваться не будут, а вот другим звонкам – нельзя.

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