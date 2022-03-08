Как заботиться о себе в сложные времена: простые советы для сохранения психического здоровья

Как заботиться о себе в сложные времена: простые советы для сохранения психического здоровья

Ваше тело и мысли связаны.

Если вы чувствуете себя подавленным или взволнованным из-за всех событий, знайте, что это нормальная реакция. Однако это также означает, что следует следить за своим психическим здоровьем.

Об этом пишет UNICEF.

СОВЕТ 1: ДЕЛАЙТЕ ПРИЯТНОЕ ДЛЯ СВОЕГО ТЕЛА И МЫСЛИ

Ваше тело и мысли связаны. Вот несколько вещей, которые можно сделать, чтобы они были здоровы:

Занимайтесь физическими упражнениями. Физическая активность полезна для вашего тела и может помочь и психике тоже. По возможности выходите на прогулки, походить пешком, побегать, поездить на велосипеде или заняться любым другим видом спорта. Если же вы находитесь в помещении, попробуйте потанцевать, растягиваться или как-нибудь иначе подвигаться. Найдите то, что вам подходит, но не перегружайте себя.

Помните о питании. Попытайтесь перейти на здоровое питание, если есть возможность. Ешьте регулярно, и пейте достаточно воды.

Обратите внимание на себя и окружающий мир. Это значит уметь фокусироваться на своем дыхании, теле и окружении. Попытайтесь ЖИТЬ именно в этот момент, не концентрируясь на будущем или прошлом.

Спите. Старайтесь соблюдать правильный баланс сна каждую ночь. Это поможет вашему организму развиваться, оставаться здоровыми и сохранять ясный разум. А также снизит уровень тревожности и волнения.

Найдите то, что делает вас счастливыми и уделяйте этому больше времени! Петь, слушать музыку, читать, играть в игры, общаться с друзьями, выращивать растения, готовить, играть в футбол, рисовать, играть с домашними животными…так много вариантов! Можно даже попробовать что-нибудь новое!

СОВЕТ 2: ОСТАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ С БЛИЖНЫМИ

Поддерживайте связь с семьей и друзьями разными способами. Используйте социальные сети, электронную почту, телефонные звонки, напишите обычное бумажное письмо! Подойдите к этому творчески. Вашим близким также требуется поддержка.

СОВЕТ 3: ПОНЯТИЕ СВОИ чувства

Важно отдавать себе отчет в том, что вы чувствуете. Не игнорируйте свои эмоции. Иногда стоит выражать свои чувства письменно или говорить о них с людьми, которым доверяете. Может казаться, что это легко и просто, но попробуйте начать разговор: «Просто сейчас я чувствую…».

СОВЕТ 4: БУДЬТЕ ХОРОШИМИ К СЕБЕ

Это нормально – чувствовать то, что вы чувствуете. Если давить на себя с целью «всегда быть счастливым», «оставаться положительным» или «быть продуктивным», это может даже ухудшить ваше самочувствие. Если вы заметили, что испытываете сложные эмоции, попробуйте сказать себе: «Я чувствую волнение и страх, но это не значит, что я не справлюсь»; «Это был сложный период, и это нормально что я скучаю»; «Я чувствую [укажите свое чувство] – и это нормально»; «Сейчас сложные времена, скучать – это нормально».

Или придумайте то, что сработает для вас.

СОВЕТ 5: СЛУШАЙТЕСЬ К СОБСТВЕННОМУ ТЕЛУ

Наше тело переживает и реагирует на то, что мы ощущаем. Часто ли у вас болит голова? Вы иногда чувствуете напряжение в плечах, грудной клетке или животе? Попытайтесь закрыть глаза и прислушаться к собственному дыханию. Обратите внимание на то, что вы ощущаете в каждой части тела, от головы до пальцев ног. Обратите внимание, чувствуете ли вы напряжение, боль или давление в теле. Осознание того, где вы чувствуете напряжение, может помочь вам его избавиться.

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СОВЕТ 6: Попытайтесь успокоиться с помощью дыхательных упражнений

Медленное дыхание – один из самых быстрых способов успокоить организм, когда мы чувствуем страх, волнение или злобу. Закройте глаза и представьте какое-нибудь спокойное место. Представьте, что вы там, почувствуйте, как вы расслабляетесь.

Сосредоточьтесь на медленном дыхании.

Вдыхайте и выдыхайте на медленном счете до трех.

Повторяйте несколько минут.

Как теперь чувствуете себя?

СОВЕТ 7: ИЗБЕЖАЙТЕ НЕЗДОРОВЫХ ПУТЬ БОРОТЬИ СО СТРЕССОМ

Когда вы испытываете сложные эмоции, важно найти здоровые способы заботы о себе. Постарайтесь больше уделять внимание тому, что хорошо влияет на ваш организм и психологическое состояние – сон, правильное питание, спорт, самообразование, общение с друзьями, выражение своих чувств. Вредные привычки могут показаться быстрым решением, но наиболее вероятно, что они только усугубят психологическое состояние.

СОВЕТ 8: Поговорите с тем, кому доверяете

Не всегда легко справиться со стрессом, волнением или грустью. Поговорите с другом/подругой, кем-нибудь из родителей, учителем или взрослым, которому доверяете, о своих чувствах и, возможно, они вам помогут. Иногда простое общение с кем-то улучшает наше самочувствие. Если в вашей школе или молодежном центре есть психолог и вы ему/ей доверяете, стоит обратиться – не бывает неважных психологических проблем.

Есть много горячих линий и онлайн-платформ, которые помогают подросткам.

Иногда мы можем чувствовать себя очень подавленными или безнадежными и думать о том, чтобы сделать больно, что жизнь больше не стоит того, чтобы его жить, или хотеть уснуть и больше не проснуться.

Такие мысли не редкость, и вам не следует стесняться, если они у вас есть. Помните, если вы так чувствуете себя, очень важно поговорить с кем-то из взрослых, кому вы доверяете, или со специалистом, который вам поможет. Следует даже попросить этого человека помочь вам получить профессиональную поддержку – их оказывают общественные организации, соцслужбы, молодежные центры.

СОВЕТ 9: ИЩИТЕ ПОЗИТИВ

Не каждый день хороший, но в каждом дне всегда есть что-нибудь хорошее. Подумайте перед сном пусть даже о какой-нибудь мелочи, за которую вы благодарны.

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