Как заботиться о себе в сложные времена: решение собственных проблем

Возможно, вы чувствуете беспомощность, злобу, беспокойство или грусть, и это вполне нормальное явление.

Жизнь бывает полна взлетов и падений. Мы все сталкиваемся с проблемами разных масштабов, которые нам нужно преодолеть. Вот чему важно научиться их решать.

Об этом пишет UNICEF.

Упорядочьте мнения

Возможно, вы чувствуете беспомощность, злобу, беспокойство или грусть, и это вполне нормальное явление. Активное умиротворение разума, когда он переживает эти эмоции, может оказаться весьма заметным. Можно положить одну руку на грудь, другую – на лоб. Глубоко вдохните и выдохните несколько раз. Сосредоточьтесь на дыхании.

Если все эти эмоции и чувства не исчезают, представьте, что они – это облако, проплывающее перед вами и со временем прячущееся за горизонт. Ощущение покоя может помочь вам эффективнее решать свои проблемы.

Не ищите виновных

Когда происходит что-то плохое, первое, что мы можем сделать – сосредоточиться на вине. "Я все испортил. Она заставила меня это сделать. Он первый начал. Я не могу. Ты никогда меня не слушаешь. Они меня не понимают". Но сосредоточение внимания на вине не поможет вам справиться с проблемой и заставит чувствовать себя еще хуже. Попробуйте попытаться сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, и действуйте. Подумайте, что нужно изменить, что вы можете сделать или какая помощь вам нужна. Вы гораздо сильнее и устойчивее, чем думаете.

Также читайте Как поддержать детей во времена неопределенности и стресса: советы для родителей

Разберитесь в проблеме

Вопросы могут помочь вам лучше понять проблему. Почему это меня беспокоит? Почему это произошло? Почему это важно? На кого это влияет? Что, по вашему мнению, может случиться? Из-за чего вы скучаете?

Составьте список решений и испытайте их на практике

Подумайте о проблеме, с которой вы столкнулись. Далее попробуйте придумать больше способов ее решения, воспользуйтесь ручкой и бумагой, если письменное изложение вам помогает. Идеи могут быть совершенно разными, от причудливых к практичным. Тогда подумайте о положительных и негативных последствиях каждого решения и о том, какие из них проще опробовать. Выберите лучшее. Подумайте, что прошло хорошо, а что нет. Иногда решений нужно несколько. Часть решения проблемы – это научиться адаптировать свое решение и еще пробовать.

Поймите, когда вам нужна помощь

Если вы чувствуете, что подавленные и никуда не двигаетесь, знайте, что попросить о помощи у друга или специалиста это проявление силы. Признаки, что вам может понадобиться помощь:

Вы не можете спать ночью или вам тяжело уснуть.

Вы чувствуете снижение уровня энергии и мотивации.

Ваши привычки питания изменились: вы либо потеряли аппетит, либо не можете перестать есть.

Вы постоянно нервничаете, чувствуете стресс, волнение.

Вы принимаете наркотики или алкоголь для борьбы с таким состоянием.

Вы часто чувствуете внезапную панику. Может возникать ощущение, что вы не можете дышать, что сердце колотится. Сколько бы вы ни пытались успокоиться, вы не в состоянии расслабиться.

Вам кажется, что больше не стоит жить, вы думаете о том, чтобы сделать больно или хотите уснуть и больше не проснуться.

Вы стали жертвой насилия или жестокого обращения.

Если вы так чувствуете себя, важно получить дополнительную поддержку от людей, работающих в местных службах здравоохранения, социальных или общественных службах, даже если об этом трудно говорить.

Если вы не хотите делиться тем, что чувствуете или переживаете, это нормально – пока человек, с которым вы говорите, знает, что вы пытаетесь получить поддержку, и помогает вам в этом. Это может означать, что вы постепенно начинаете делиться информацией, и этого достаточно, чтобы понять, что вам нужно.

Очень важно найти поддержку, чтобы защититься, если вы думаете, что жизнь того не стоит или если вам физически навредили.

Если вам нужно с кем-то поговорить, а рядом никого нет – обратитесь на горячие линии психологической поддержки.

Читайте также: