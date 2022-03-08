Как заботиться об отношениях в сложные времена: советы

Будьте открыты в общении.

Если вы чувствуете себя подавленным или взволнованным из-за всех событий, знайте, что это нормальная реакция. Однако это тоже означает, что нужно следить за своим психическим здоровьем.

Об этом пишет UNICEF Украине.

Когда вы проводите больше времени с близкими в этот сложный период, это может вызвать проблемы в отношениях.

Пятиминутные разговоры

Будьте открыты в общении: даже пятиминутный разговор с людьми, с которыми вы живете, может помочь вашим отношениям. Совместные завтраки или ужины – отличная возможность для общения! Позитивный разговор в дружелюбном тоне поднимет настроение всем. Но помните, вы не обязаны быть улыбающимися всегда, особенно когда чувствуете себя плохо. Лучше выражать подлинные эмоции.

Разберитесь в собственных чувствах

Поймите, что заставляет вас сердиться, разочаровываться, расстраиваться или закрываться. Ни в одном из этих чувств нет ничего плохого. Важно то, как вы с ними справляетесь. Попытайтесь подумать о том, что вызывает эти чувства. Например: «моя мать меня критикует», «мои соседки устраивают беспорядок», «у меня что-то не выходит», «родители часто ссорятся».

Реагируйте сознательно, а не импульсивно

В конфликте легко среагировать импульсивно. Вот несколько конструктивных вариантов реакции: уйти, отвлечься, сначала успокоиться. Сделайте несколько медленных вдохов и сосредоточьтесь на том, что вас окружает в конкретный момент. Погода. Звуки. Ваше дыхание. Постарайтесь объяснить, как вы себя чувствуете. Попросите о помощи, если вы пытались, но не можете успокоиться или если кто-то другой не может успокоиться.

Откройтесь тем, кто вас поддерживает

Подумайте о 5 людях в вашей жизни. Как вы себя чувствуете с ними? Как вы относитесь к ним? Выберите, кому уделить время.

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Подумайте о том, как вы можете помочь, например, с домашними делами, сделать перерыв и послушать, когда другу нужно поговорить. Как можно кому-то открыться, когда социальная деятельность ограничена или невозможна? Есть ли способы открыться им, даже если вы не видите их так, как вам хотелось бы?

Благодарность питает отношения

Выразите благодарность 2 людям, которые наполняют вашу жизнь светом и силой. Это может быть личная встреча, звонок, SMS, письмо или любым другим способом. Если не можете, попробуйте связаться с ними в своих мыслях – в воспоминаниях, которые вы разделили, и поблагодарите их за них.

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