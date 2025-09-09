- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
Как заканчиваются такие войны, как в Украине: историк Грицак объяснил
Ярослав Грицак дал свой прогноз, как может окончиться война.
Известный украинский историк и публицист Ярослав Грицак спрогнозировал, как может закончиться война в Украине.
Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».
По его наблюдению, такие войны, как в Украине, заканчиваются тем, что одна из сторон не выдерживает дальше бремя войны. И население требует ее прекращения.
Грицак подчеркнул, что вопрос состоит в том, кто первый коллапснет — Украина или Россия. Он не исключает, что коллапснет и Украина, и Россия.
«Потому что Россия тоже, начав эту войну, путинский режим понимает, он тоже может иссякнуть и, наверное, иссякнет. Только вопрос, знаете ли, что пока Россия коллапснет, Украина может три раза коллапснуть. Учитывая размер ресурсов и все остальное», — подытожил историк.
Ранее Ярослав Грицак ответил, что станет победой Украины в войне с Россией.