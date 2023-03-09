Как Закарпатье готовится к возможным землетрясениям: проверка застройщиков и обучение ГСЧС

В области усиливают контроль соблюдения антисейсмических требований государственных строительных норм и правил при подготовке проектной документации на новое строительство.

После трагедии в Турции и Сирии н Закарпатье усиливают контроль за соблюдением антисейсмических требований и организуют постоянные учения спасателей

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита.

"Трагедия, которая произошла в Турции и Сирии из-за землетрясений, унесла десятки тысяч жизней. Она показала, что этого можно было избежать, соблюдая нормы сейсмичности во время строительства. Закарпатье – также сейсмически активный регион, поэтому эти вопросы требуют дополнительного внимания и контроля на всех уровнях", – заявил Виктор Микита, сообщив, что подписал распоряжение о принятии мер по соблюдению требований и норм сейсмичности при проведении строительства на территории области.

Следовательно, в области усиливают контроль за неукоснительным соблюдением антисейсмических требований государственных строительных норм и правил при подготовке проектной документации организациями-разработчиками на новое строительство, а также реконструкцию и эксплуатацию зданий и сооружений различного назначения, возводимых или размещаемых на территории области.

Для усиления контроля соблюдения застройщиками требований и норм по сейсмичности привлекут управление ГИАГ в Закарпатской области.

В то же время, областное управление ГСЧС проверит готовность сил и средств по их привлечению в случае возникновения землетрясений. На постоянной основе организуют проведение учений и тренировок личного состава ГСЧС по разбору завалов, поиску и спасению людей в таких случаях.

"Жизнь и здоровье людей – прежде всего, поэтому каждый соответствующий орган и служба должны концентрировать внимание и работу на безусловном соблюдении требований и норм сейсмичности во время строительства", – заявил Виктор Микита.

Напомним, 3 января 2023 года произошло землетрясение на территории Закарпатской области в районе города Иршава, на глубине 6 км магнитудой 3,8 (по шкале Рихтера). А в ночь на 27 февраля в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла.

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