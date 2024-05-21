Как заключить контракт на прохождение службы в ВСУ во время войны: какие условия и денежное обеспечение

Все, что нужно знать о военной службе по контракту в условиях военного положения.

Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля, однако многие украинцы и иностранцы вступают в армию по контракту.

Об особенностях службы по контракту во время войны сообщает платформа ветерана "Черкасское измерение".

Виды контрактов

3 гражданами, добровольно вступающими на военную службу, заключаются:

Контракт о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины – письменное соглашение, заключаемое между гражданином и государством, от имени которого выступает Министерство обороны Украины, для установления правовых отношений между сторонами во время прохождения военной службы; Контракт о прохождении военной службы (обучения) в Вооруженных Силах Украины курсантами высшего военного учебного заведения, военного учебного подразделения высшего образования — письменное соглашение, заключаемое между гражданином и государством, от имени которого выступает Министерство обороны Украины, для установления правовых отношений между сторонами под время прохождения военной службы (обучение).

Критерии отбора кандидатов на военную службу по контракту

1. На военную службу по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского состава принимаются:

лица, имеющие высшее, профессионально-техническое, полное или базовое общее среднее образование и не проходившие военную службу;

резервисты и военнообязанные, не имеющие воинских званий офицерского состава;

военнослужащие, проходящие срочную военную службу или военную службу по призыву во время мобилизации;

возраст для принятия кандидатов на военную службу по контракту на должности рядового, сержантского и старшинского состава составляет от 18 до 45 лет (в особый период – до 60 лет).

2. Предельный возраст пребывания на военной службе:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, – до 45 лет;

для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, – до 50 лет;

для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, – до 55 лет;

для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава — до 60 лет.

3. Основными требованиями при отборе и принятии военную службу по контракту являются:

состояние здоровья и пригодность к военной службе по медицинским показателям и показателям профессионально-психологического отбора;

физическая подготовленность и психологическая стойкость кандидата;

базовое общее и высшее образование;

мотивация к военной службе;

уровень сформированности идейных ценностей, нравственных и профессиональных качеств.

4. Сроки военной службы для лиц рядового, сержантского и старшинского состава

Для граждан Украины, принимаемых на военную службу по контракту и назначаемых на должности, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении:

для лиц рядового состава – 3 года;

для лиц сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет.

С военнослужащими срочной военной службы и военнослужащими военной службы по призыву во время мобилизации, которые во время действия особого периода выслужили не менее 11 месяцев (уволились во время действия особого периода), может заключаться контракт на 6 месяцев.

5. Срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту:

для военнослужащих, которые проходят службу на должностях рядового состава – на 3 года;

для военнослужащих, проходящих службу в должностях сержантского и старшинского состава — срок от 3 до 5 лет.

Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продолжается сверх установленных сроков:

с момента объявления мобилизации — в течение срока ее проведения, определяемого решением Президента Украины;

с момента введения военного положения – до объявления демобилизации;

Для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, по их собственному желанию действие контракта продлевается сверх установленных сроков в случае с момента объявления мобилизации, с момента введения военного положения – до объявления демобилизации.

6. Не допускают принятия на военную службу по контракту кандидаты, которые:

не имеют базового среднего образования;

окончили специализированное учебное заведение для лиц с психическими расстройствами;

неоднократно осужденные или имеющие не снятую (не погашенную) судимость за совершение преступления;

были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления (статья 12 Уголовного кодекса Украины);

непригодны по состоянию здоровья;

алко- и наркозависимые;

обладают низкими морально-деловыми качествами.

Основные социальные и материальные льготы и гарантии

Основные социальные и материальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством Украины:

сохранение пенсии на срок до завершения особого периода для лиц, принятых на контракт во время кризисной ситуации; более высокий размер пенсионного обеспечения (чем в гражданском секторе) и возможность его получения по выслуге лет (независимо от возраста); выплаты органами местного самоуправления ежегодной социальной помощи участникам боевых действий (при наличии удостоверения участника боевых действий); предоставление статуса участника боевых действий (в случае выполнения задач в операции Объединенных сил), и получение причитающихся этому статусу льгот; бесплатное обеспечение вещным имуществом; питание за счет государства (в пунктах постоянной дислокации воинских частей – обеды, а во время полевых выходов, учений или выполнения задач в операции Объединенных сил – трехкратное); бесплатное медицинское обслуживание для военнослужащих в учреждениях здравоохранения Вооруженных сил Украины (для членов семей военнослужащих 50% стоимости); возможность получения высшего образования в военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования:

по дневной форме обучения – для подготовки к прохождению военной службы на должностях офицерского состава;

по заочной форме обучения после продления службы по новому контракту — для получения базового высшего образования и перспективы назначения на высшие должности;

возможность получения базового или полного высшего образования по вечернему, заочной, дистанционной формам обучения в учреждениях высшего образования после продления военной службы по новому контракту; возможность бесплатного изучения иностранного языка (лицам, находящимся в резерве для продвижения по службе); ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление в размерах денежного довольствия (выплата денежного довольствия сохраняется во время отпуска); денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размерах, не превышающих денежное обеспечение; отпуск по семейным обстоятельствам сроком до 10 суток (с сохранением денежного довольствия); участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Проведение ВЛК медицинского осмотра кандидатов на военную службу по контракту

В военно-врачебных комиссиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки и гарнизонных военно-врачебных комиссиях на каждого кандидата заводится Карточка обследования и медицинского осмотра с цветной фотографией 3х4 см без головного убора, которая скрепляется гербовой печатью территориального центра комплектования и социальной поддержки я.

Каждый кандидат лично заполняет пункт 11 Карты обследования и медицинского осмотра ("Информация о состоянии моего здоровья предоставлена мной в полном объеме. Предупрежден о предоставлении неполной и недостоверной информации" и закрепляет эту запись личной подписью).

Перед осмотром всем кандидатам на военную службу по контракту производится:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

биохимический анализ крови (сахар, билирубин, АЛТ);

серологический анализ крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ);

антиген к вирусу гепатита "В" (НВsAg);

антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV);

реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);

определяется группа крови и резус-принадлежности;

проводится рентгенологическое (флюорографическое) исследование органов грудной клетки;

электрокардиограмма (ЭКГ);

а по медицинским показателям и другие исследования.

Денежное довольствие военнослужащих по контракту

Размер денежного довольствия военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава зависит от:

должности;

воинского звания;

продолжительности, интенсивности и условий военной службы;

квалификации.

Могут применяться надбавки в особенности прохождения службы, режим секретности. Доплаты для военнослужащих также предусмотрены за степень, ученое, почетное или спортивное звание.

Ежемесячное денежное довольствие: минимальная сумма — 20 тыс. грн

за заключение первого контракта установлено одноразовое денежное вознаграждение военнослужащим в следующих размерах: рядовым — 8, сержантам (старшинам) — 9 размеров прожиточных минимумов;

дополнительное вознаграждение — надбавки, установленные на период военного положения, составляет 30, 50 и 100 тыс. грн.

30 тыс.грн — получают военнослужащие, выполняющие задания:

в составе группировок войск или резерва главнокомандующего Вооруженными силами Украины, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, осуществляющих управление действующими группировками войск;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;

по обеспечению имеющихся группировок войск в районах ведения боевых действий согласно боевым (логистическим) распоряжениям.

50 тыс. грн — будут получать военнослужащие, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления, управляющих подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения. Перечень таких органов утверждается Главнокомандующим или Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

100 тыс. грн — будут получать военнослужащие, выполняющие боевые задания на линии столкновения с противником. То же касается и семей пленных и пропавших без вести — выплаты в 100 тыс. грн для них также сохраняются.

100 тыс. грн будут также получать за время выполнения боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики (в 2023 году их выделили в отдельную категорию как военнослужащих, которые будут иметь вознаграждение 100 тыс. грн ежемесячно);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

В случае получения ранения военнослужащий будет получать вознаграждение в 100 тыс. грн. в течение всего времени лечения.

Кроме того, выплачивается компенсация за поднаем жилья для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту.

Определение уровня физической подготовки кандидата на военную службу по контракту

К сдаче зачетов по определению уровня физической подготовки допускаются кандидаты, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие положительное заключение военно-врачебной комиссии о пригодности к прохождению военной службы по контракту.

Проверка кандидатов осуществляется в спортивной форме одежды с нагрудными номерами по нормативам, установленным для определения физической подготовленности по соответствующим возрастным группам.

Все упражнения, предназначенные для проверки уровня физической подготовленности, выполняются, как правило, в течение одного дня в такой последовательности: на скорость, силу и выносливость. По решению лица, проводящего проверку при наличии объективных причин, последовательность выполнения упражнений может быть заменена.

Для выполнения упражнений предоставляется одна попытка. В отдельных случаях (срыв со снаряда, падения и т.п.) проверяющее может разрешить вторую попытку. Выполнение упражнений для улучшения полученной оценки не разрешается.

Уровень развития каждого физического качества проверяется не более чем из одного упражнения.

Проверка уровня физической подготовленности кандидатов для прохождения военной службы по контракту проводится по трем упражнениям:

мужчины до 40 лет — подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км;

мужчины 40 лет и старше и женщины всех возрастов — сгибание и разгибание рук в упоре лежа, сгибание и разгибание туловища, бег на 1 км.

Оценка выполнения физических упражнений проводится по сумме баллов, которые начисляются с учетом возраста и пола в соответствии с таблицами.

Оценка физической годности определяется по балльному эквиваленту с учетом возраста. Кандидаты, которые по результатам проверки получили оценку "неудовлетворительно", к дальнейшим мерам отбора не допускаются. Такие лица имеют право на пересдачу не ранее месяца через сдачу соответствующих нормативов.

Чем отличается служба по контракту от мобилизации

Министерство Украины в ответе на запрос Армия inform сообщило, что в первую очередь у военнослужащих разные сроки службы. Так, у контрактников служба истекает в срок, указанный в контракте, или после оглашения решения о демобилизации.

В то же время у мобилизованных служба истекает в сроки, определенные указом президента Украины.

Кроме того, контрактников могут отправить в госорганы, предприятия, учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения для выполнения задач, отвечающих интересам обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе.

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