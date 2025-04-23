Как закончится война: экс-посол в США назвал реалистичный и оптимистичный сценарии

Война в Украине / © ТСН.ua

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Реалистичным сценарием окончания войны, к которому может привести объявление перемирия, может стать промежуточное поражение Украины.

Об этом заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в интервью oboz.ua.

«Резкое ослабление поддержки партнеров, потеря веры в то, что у Украины есть какие-то шансы дальше держать оборону. Плюс намерение Дональда Трампа «выйти» из Европы, вывести американскую армию; ослабится изоляция России, частично снимутся санкции. Это привело бы к промежуточному поражению, я бы так сказал, в войне», — сказал он.

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По словам дипломата, это реалистичный сценарий, который генерирует так называемое перемирие.

«Хотя на самом деле в английском варианте ceasefire — это ближе к сути ожидаемых событий — прекращение огня на какой-то период, на 30 дней, например. Этого хотел и Дональд Трамп, чтобы аплодировали ему за то, что он это сделал. А что там дальше, уже не столь важно. Главное — прекратить огонь на 30 дней», — добавил он.

Валерий Чалый также озвучил оптимистичный сценарий окончания войны, когда Украина будет продолжать оборону, искать возможности усиления ВСУ и энергетическо-экономической состоятельности страны, в том числе усилиями партнеров, расширять поддержку внутри страны.

«Усиление позволит говорить о плане мира уже, на мой взгляд, где-то в конце года. Это оптимистичный сценарий, еще неделю назад я бы на него не обратил внимание», — добавил дипломат.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что Россия будет пытаться использовать переговоры о полном прекращении огня в Украине для достижения выгодных для себя уступок от Соединенных Штатов и Европы.