Дмитрий Кулеба / © Associated Press

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил свое видение завершения войны, назвав два возможных исторических сценария — «финский» и «азербайджано-армянский».

Об этом он рассказал в интервью Обозревателю.

Кулеба отметил, что имеет только «бессрочный оптимистический сценарий» для Украины. Согласно ему, страна выходит из войны «окровавленной», но более сильной державой и возвращается в Западный мир, «откуда нас украли 300 лет назад».

Ключевой момент в этом сценарии: Украина выходит из войны без части территорий, но без юридического признания потери этих территорий. Далее, по словам эксминистра, события могут развиваться двумя путями.

«Финский» сценарий

Первый путь, который Кулеба назвал условно финским или датским, предполагает тяжелое, но решительное решение элит и народа.

Дипломат привел пример Дании, которая в XIX веке потеряла Шлезвиг и Гольштейн, и проигравшей войну СССР Финляндии, но обе страны «смирились и сказали: окей, строим на том, что есть» и построили успешные государства в фактических границах.

В то же время Кулеба подчеркнул, что он не сторонник этого сценария, но признал его как исторический пример возможного решения.

«Азербайджанский» путь

Второй сценарий, названный «азербайджано-армянским алгоритмом», предполагает готовность к длительной борьбе за восстановление территориальной целостности.

По этому пути Украина будет готовиться к отвоеванию или дипломатическому возвращению этих территорий в течение десятилетий, ожидая момента, когда сможет это сделать.

«Мы гораздо сильнее, чем кажется… поэтому вопрос будет только в том, кто более эффективно использует время после прекращения огня», — резюмировал Кулеба.

Эксминистр подчеркнул, что независимо от избранного пути, Украина должна говорить о границе 1991 года, унаследованной от Советского Союза, как государственной безальтернативной границе.

Кулеба также отметил, что не видит в обществе серьезного спроса на «представления о Великой Украине» с границами УНР, которые входили на территорию России, Польши и Беларуси, поэтому политика не должна отвлекаться на эти вопросы.

Напомним, по материалам The Economist, несмотря на то, что Россия продолжает борьбу за Донбасс, обе страны приближаются к пределу своих военных возможностей. Об этом свидетельствуют как высокий уровень дезертирства, так и общественные настроения.

59% опрошенных украинцев согласились бы на компромисс по фактической потере территории, если это приведет к прекращению огня. А вот 58% респондентов Russian Field поддержали бы прекращение огня без предварительных условий.