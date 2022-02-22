Как заметить, что за смартфоном следят: неочевидные признаки, на которые мало кто обращает внимание

Как заметить, что за смартфоном следят: неочевидные признаки, на которые мало кто обращает внимание

Помните, что только вы можете обеспечить безопасность. ТСН.ua предупреждает, если вы заметили следующие неочевидные признаки, это может указывать, что за смартфоном следят.

Как понять, что за вашим смартфоном следят? Существует несколько очевидных и не слишком признаков:

постоянный перегрев устройства, особенно если вы не пользуетесь разнообразными приложениями, особенно играми;

зависание программ, а также слишком медленная работа смартфона, особенно если раньше вы такого не замечали;

если приложение требует доступа к тем функциям, которые ему не нужны для работы (например, к камере или телефонной книге);

если приложение использует геолокацию, причем не только данные GPS, но и интернет-подключения или данные сотовой связи;

заряд батареи начал слишком быстро разряжаться без какой-либо причины.

Если вы заметили у себя одну или несколько из вышеперечисленных проблем, это тревожный колокольчик и следует отнести смартфон к специалисту. Возможно, подозрительное поведение устройства является не признаком слежения, а причиной неполадок в системе или слишком большой нагрузки на процессор.

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