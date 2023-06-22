Как заморозить черешню на зиму с косточками и без

Замораживание черешни на зиму позволяет сохранить природный цвет, вкус и максимальное количество витаминов и микроэлементов. Замораживать черешню можно как с косточками, так и без них.

Замороженная черешня прекрасно подойдет для приготовления компотов и киселей, а ягода, замороженная без косточек - для приготовления выпечки, вареников и т.д.

Готовим черешню к заморозке

Для этого черешню тщательно промойте под проточной водой, оборвите хвостики, удалите испорченные ягоды. Переложите чистую черешню в дуршлаг, чтобы стекала вода. Чтобы просушить черешню, разложите ее на бумажном полотенце, сложенном вдвое на 25-30 минут.

Лучше всего замораживать черешню в пищевых контейнерах для заморозки или специальных пакетах со застёжкой, или можно и в обычных целлофановых пакетах.

Как замораживать черешню

Замораживать черешню с косточками и без нужно отдельно. Если вы решили замораживать черешню без косточек, то с помощью специального устройства для удаления косточек или можно воспользоваться шпилькой, удалите косточки из ягод. Переложите черешню с косточками (или черешню без косточек) в один слой, заберите в морозилку на 1 или 2 суток – за это время ягоды хорошо заморозятся. Ягоды не теряют свою форму после замораживания. Замороженную черешню переложите в контейнер или пакеты с застёжкой для заморозки. Черешня в контейнерах или пакетах должна лежать свободно. Пакеты или контейнеры с косточками желательно, чтобы не перепутать, подписать, указав дату и разновидность заготовки. Положить в морозилку на зиму. Чтобы заморозить черешню с сахаром, нужно извлечь из черешни косточки, выложить ягоды в контейнере слоями. Каждый пласт пересыпать сахаром из расчета 100-200 граммов на 1 килограмм. Такое замораживание является идеальной готовой начинкой для выпечки. Для заморозки черешни в своем соку из трети ягод делают пюре в блендере, можно с добавлением небольшого количества сахара. Ягоды раскладывают в контейнере на половину, добавьте туда пюре и поставьте в морозильную камеру. Такую заготовку можно использовать как соус к блинам. Можно заморозить черешню в сиропе. Необходимо взять сахар и воду в пропорции один к одному. Приготовить сироп, закипятив воду и добавить сахар. Охладить сироп и поставить в холодильник (не в морозилку) на пару часов. Часть вымытых ягод с удаленными косточками выкладывают в контейнеры так, чтобы они занимали две трети емкости и заливают сиропом.

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