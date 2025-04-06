Как заморозки и снег в апреле повлияет на урожай: ответ эколога

Цветение деревьев и снег / © ТСН

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В Украину неожиданно пришли весенние заморозки и кое-где снег, несмотря на то, что на календаре уже апрель.

Как таковая резкая смена погоды может повлиять на будущий урожай, рассказал эколог и геоботаник Яков Дидух, передает «РБК-Украина».

«В начале весны было достаточно тепло, цветущие деревья могли бы уже опылиться, тогда имели хороший урожай. Но в результате снижения температуры в этом году ранних абрикосов, пожалуй, уже не будет», — говорит эксперт.

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Эколог отмечает, что любые температурные отклонения от нормы – это для аграрного сектора плохо. Однако аграрии понимают риски, поэтому готовятся к разным вариантам.

«Они сажают разные сорта, не только ранние, если нет урожая одного, то будет урожай второго. Аграрии уже адаптировались к этим изменениям. Хорошо, что пошли ранневесенние дожди. Это для природы спасения, потому что земля набирает влагу и будет способствовать хорошему урожаю», - добавил Яков Дидух.

Напомним, что сегодня, 6 апреля, в Украину неожиданно вернулась зимняя погода.