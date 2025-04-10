Как заморозки повлияют на плодовые деревья: садоводы Ровенщины дали ответ

Какая погода повлияет на плодово-ягодные культуры / © Pixabay

Реклама

Снижение температуры воздуха и снег могут негативно повлиять на плодово-ягодные культуры и ранние посевы на полях Ровенщины. Однако такая погода имеет и положительные факторы для урожая.

Как рассказал руководитель хозяйства ООО «Сади Полісся» Вадим Бортник, поскольку на вишне была выполнена поздняя обрезка, нынешние понижения температур будущему урожаю не угрожают.

Садовник объяснил, что такая погода влияет на сроки внесения удобрений и средств защиты растений. Возможно, урожай будет позже. Однако, по его словам, риски для сада остаются. Ведь погода не всегда предсказуема и синоптики не могут точно предсказывать.

Реклама

«Синоптики будто прогнозируют на месяц вперед, пишут, что после 11 будет потепление. И, конечно, потепление будет, потому что все понимаем, что идет весна, она побеждает зиму. Но могут быть резкие перепады температур, и когда будет период цветения вишни, тогда есть риски потери урожая. Хотя поскольку сейчас эти морозы немного притормозили роспуск, может быть, этот критический период мы пройдем. Я на это надеюсь», — добавил Вадим Бортник.

Для фундука весенние заморозки не страшны, он цветет осенью и нормально себя чувствует из-за резких перепадов температур весной.

В хозяйстве «Ягідний пан» рассказали, что о клубнике позаботились, накрыв ее пленкой, то проблем из-за заморозков нет. Единственное, переживают, не исчезнут ли пчелы и, не возникнет ли проблем с опылением.

Культуры, которые уже взошли — горох, ячмень — из-за заморозков «получат стресс», но они еще не вошли в стадию трубки. Худшая ситуация может быть с озимой пшеницей, если она находится в стадии формирования трубки.

Однако Андрей Кузьмич отметил, что положительным фактором являются осадки в виде снега, поскольку он служит защитным волокном для земли, для растений. Когда начнется потепление, этот снег превратится во влагу.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине в апреле 2025 года.