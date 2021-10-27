Как заниматься музыкой с детьми с особенностями развития: педагогические рекомендации

Как заниматься музыкой с детьми с особенностями развития: педагогические рекомендации

В Украине разработали педагогические рекомендации по занятию музыкой с детьми с особенностями развития.

Впервые в Украине разработаны педагогические рекомендации по знакомству с музыкой детей с особенностями интеллектуального развития, в частности синдромом Дауна.

Методики, предложенные в пособии, можно использовать на уроках музыки в школах, на внеклассных занятиях и для семейного досуга на дому. Рекомендации размещены в открытом доступе.

Это одна из инициатив кампании "Музыка – важна. Музыка – возможна", направленной на информирование общества к возможностям и способностям таких детей, которая реализуется ВБО "Даун Синдром" при поддержке Украинского культурного фонда.

“Наша цель не только рассказать широкой публике о музицировании детей с синдромом Дауна, но и заинтересовать музыкальных педагогов разных образовательных учреждений в том, чтобы они не боялись браться учить таких детей музыке. Проблема с неготовностью педагогов обучать музыке детей с инвалидностью часто связана с элементарным непониманием возможностей“, – объясняют в “Даун Синдром”.

Методики, предложенные в руководстве, будут интересны практически любому ребенку, поскольку они были наработаны во время работы экспериментального музыкального онлайн-кружка для детей с синдромом Дауна и их сиблингов (родных братьев и сестер), говорят разработчики. При реализации проекта занятия постоянно адаптировались музыкальными педагогами под культурный запрос и потребности участников.

Рекомендации подготовила музыкальный педагог ВБО «Даун Синдром» Валерия Бровко-Дивина. Консультантами при написании пособия были психолог Юлия Головата и коррекционный педагог Ольга Лисненко.

Буклет в электронном формате разместили в открытом доступе в октябре специально, ведь это – Всемирный месяц осведомленности о синдроме Дауна. Пособие также разослано в образовательные учреждения из разных областей Украины.

Педагогические рекомендации можно посмотреть здесь.

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