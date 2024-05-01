Как Запад может помочь Украине победить в войне: The Times назвало четыре конкретных шага

Украина должна применять оружие дальнего радиуса действия по всей цепи поставок российской армии, считают в Times.

Журналисты известного британского таблоида The Times назвали четыре ключевых направления, в котором должны работать союзники Украины для победы в войне.

Об этом говорится на сайте издания.

Издание отмечает, что "во-первых, Запад должен правильно представить свои военные расходы, в частности не как раздражающее посягательство на наш уровень жизни, а как достойную коллективную жертву, призванную сделать наши общества более сильными и устойчивыми".

Во-вторых, по мнению британских корреспондентов, парламенты стран Европы должны "пойти на больший риск, чтобы сделать военную помощь более эффективной".

"При подготовке украинских солдат по стандартам НАТО их часто учат другому виду войны, который не учитывает острую нехватку людей и боеприпасов в Украине, ее культуру импровизации", — считают в The Times.

Третий шаг - и Украине, и партнерам необходимо увеличить темп операций. И четвертый - это использовать слабые места в российском командовании. Это "длинные, хрупкие цепочки поставок, неэффективное командование и кремлевские укрывательства".

Журналисты западного считают, что Украина должна применять оружие дальнего радиуса действия по всей цепи поставок российской армии.

Напомним, Джо Байден рассказал, когда США пришлют оружие в Украину.

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