Как записаться на прививку против COVID-19 гражданам Украины с временно оккупированных территорий

Украинцы не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

3 июня началась запись на прививку против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

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Для записи необходимо позвонить по телефону контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19. Во время разговора оператору необходимо сообщить, с какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупированный), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.

Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту — в случае его отсутствия. Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбе Украины, чтобы вас беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории.

Важно, что граждане, которые готовы осуществить вакцинацию и имеют уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Их полный список можно посмотреть по ссылке.

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