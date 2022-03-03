Как записаться в иностранный легион: инструкция от Генштаба ВСУ

Как записаться в иностранный легион: инструкция от Генштаба ВСУ

После въезда в Украину нужно прибыть в пункт сбора и подписать контракт о вступлении в иностранный легион.

Как записаться в иностранный легион, сообщает Генштаб ВСУ.

Следует позвонить в посольство Украины в своей стране, а затем действовать согласно инструкции.

Обратитесь в посольство на собеседование с военным атташе.

Подайте письменное заявление о вступлении в иностранный легион.

Получите необходимые документы для въезда в Украину.

Приезжайте в Украину по четко определенному маршруту. В этом помогают украинские дипломаты.

После въезда в Украину нужно прибыть в пункт сбора и подписать контракт о вступлении в иностранный легион.

Более 80% вернувшихся — мужчины призывного возраста.

Военнообязанные украинцы продолжают возвращаться из-за рубежа для того, чтобы защитить страну от агрессии России.

После открытого вторжения РФ через пункты пропуска во Львовской области из-за границы въехали более 50 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

Среди них около 80% (почти 40 тыс) – это мужчины в возрасте 18-60 лет.

"Если не мы, то кто! Здесь наш дом, наши семьи, надо их защищать!".

Напомним, очередей на границе с Украиной и Европой нет.