Как запуск э-реестра военнообязанных поможет армии: Умеров дал ответ

Услуги и процессы для военнослужащих перейдут в удобный цифровой формат, отметил Рустем Умеров.

Принятый во втором чтении законопроект №10062 позволит армии ускорить процессы обмена информацией.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"Сегодня Верховная Рада Украины сделала важный шаг для цифровизации украинских Сил обороны. Я благодарен каждому из 249 проголосовавших депутатов. Отдельно благодарю Давида Арахамию и Александра Корниенко, которые активно работали в сессионном зале и комитетах над тем, чтобы закон был принят", – отметил министр.

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Отмечается, что закон будет введен в установленные сроки. Благодаря ему удастся ускорить сбор, обработку и использование военных данных.

"Услуги и процессы для военнослужащих наконец-то полностью перейдут в удобный цифровой формат, который будет урегулирован законом", — подчеркнул Умеров.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон о создании в Украине единого электронного реестра военнообязанных.

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