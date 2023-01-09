Как зарегистрировать новорожденных украинцев за границей: какие документы и куда подавать

Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснили, как зарегистрировать новорожденных украинцев за рубежом.

Алгоритм действий и перечень необходимых документов ведомство опубликовало в Telegram.

Так, сообщается, что за границей государственную регистрацию рождения ребенка проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

Как проходит регистрация?

Письменное или устное заявление родителей или одного из них подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей.

В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может производиться его родственниками.

После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

Какие документы следует предъявить консулу для регистрации?

Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, оказывавшего помощь при родах.

Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).

Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).

В Минреинтеграции также отмечают, что регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.

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Напомним, что ранее в Минреинтеграции утвердили новый перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы. Таким образом, в новый список вошли территории Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и г. Киева.

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