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Как зарегистрировать новорожденных украинцев за границей: какие документы и куда подавать

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
234
Время на прочтение
2 мин
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Как зарегистрировать новорожденных украинцев за границей: какие документы и куда подавать

Фото: pixabay.com

Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснили, как зарегистрировать новорожденных украинцев за рубежом.

Алгоритм действий и перечень необходимых документов ведомство опубликовало в Telegram.

Так, сообщается, что за границей государственную регистрацию рождения ребенка проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

Как проходит регистрация?

  • Письменное или устное заявление родителей или одного из них подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей.
  • В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может производиться его родственниками.
  • После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

Какие документы следует предъявить консулу для регистрации?

  • Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, оказывавшего помощь при родах.
  • Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).
  • Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).

В Минреинтеграции также отмечают, что регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.

Напомним, что ранее в Минреинтеграции утвердили новый перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы. Таким образом, в новый список вошли территории Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и г. Киева.

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Дата публикации
Просмотры
234
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