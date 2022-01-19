Как зарегистрировать РРО и ПРРО: пошаговая инструкция

С 1 января субъекты хозяйствования, работающие в сфере торговли, общественного питания и услуг, в том числе частные предприниматели и ФЛП 2-4 группы, должны зарегистрировать регистраторы расчетных операций (РРО). Проще говоря, нововведение коснется почти всех субъектов предпринимательской деятельности. За уклонение от регистрации или нарушение налоговики угрожают штрафами.

ТСН.ua рассказывает, как зарегистрировать регистратор расчетных операций в пошаговой инструкции.

Как зарегистрировать РРО

Теперь регистрация РРО осуществляется по упрощенной процедуре: достаточно одного заявления, которое можно подать в электронной форме без приложений. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика по ссылке , предварительно позаботьтесь о наличии цифровой электронной подписи.

, предварительно позаботьтесь о наличии цифровой электронной подписи. Также это можно сделать в бумажном виде по форме №1-РРО (регистрационное заявление). В данном заявлении следует указать, в каком формате в дальнейшем вы хотите осуществлять документооборот: в электронном или бумажном (приоритет Государственная фискальная служба отдает электронному).

(регистрационное заявление). В данном заявлении следует указать, в каком формате в дальнейшем вы хотите осуществлять документооборот: в электронном или бумажном (приоритет Государственная фискальная служба отдает электронному). Далее ГФС направляет в центр сервисного обслуживания справку по форме №2-РРО о резервировании фискального номера (эта справка действительна три дня). Вы можете ее получить в бумажном или электронном виде. Копия регистрационного удостоверения придет по вашему электронному адресу, если сделали об этом отметку в заявлении.

о резервировании фискального номера (эта справка действительна три дня). Вы можете ее получить в бумажном или электронном виде. Копия регистрационного удостоверения придет по вашему электронному адресу, если сделали об этом отметку в заявлении. Центр сервисного обслуживания в свою очередь со дня получения информации в течение трех дней вводит РРО в эксплуатацию и направляет в контрольный орган, где проводится регистрация РРО, акт ввода в эксплуатацию и справка об опломбировании РРО.

и направляет в контрольный орган, где проводится регистрация РРО, акт ввода в эксплуатацию и справка об опломбировании РРО. После получения документов в налоговой проведут регистрацию РРО, внесут данные в информационную систему ГФС и вам представят свидетельство о регистрации РРО по форме №3-РРО. Его можно получить на электронную почту, если поставите соответствующую отметку в заявлении на регистрацию. Данные о фискальном номере кассового аппарата или фискального регистратора, ФИО предпринимателя и дате регистрации РРО публикуются на сайте ГФС.

представят свидетельство о регистрации РРО по форме Его можно получить на электронную почту, если поставите соответствующую отметку в заявлении на регистрацию. Данные о фискальном номере кассового аппарата или фискального регистратора, ФИО предпринимателя и дате регистрации РРО публикуются на сайте ГФС. Если регистратор сломался или на точке нет света, используют регистрацию КОРО. Делать это не обязательно, впрочем, если кассовый аппарат выйдет из строя, вы не имеете права проводить расчеты, пока его не починят или не установят резервное устройство. В таком случае на регистрационном удостоверении на кассовый аппарат напишут: Книга ОРО на этот РРО не регистрировалась.

Делать это не обязательно, впрочем, если кассовый аппарат выйдет из строя, вы не имеете права проводить расчеты, пока его не починят или не установят резервное устройство. В таком случае на регистрационном удостоверении на кассовый аппарат напишут: Книга ОРО на этот РРО не регистрировалась. После получения свидетельства о регистрации сотрудник ЦСО устанавливает аппарат и подключает его к сети Интернет и настраивает его на печать фискальных чеков и отчетов.

Как отменить регистрацию РРО

Перед отменой регистрации РРО следует распломбировать в ЦСО, с которым у субъекта заключен договор о техническом обслуживании и ремонте.

Далее следует подать заявление в орган доходов и сборов по месту регистрации РРО об отмене его регистрации по форме № 4-РРО. Вместе с этим предоставить справку о распломбировании РРО и вернуть органу доходов и сборов регистрационное удостоверение.

В течение пяти календарных дней налоговая подтвердит отмену регистрации РРО и предоставит предпринимателю справку по форме №6-РРО о том, что аппарат снят с учета.

Какие штрафы угрожают предпринимателям за уклонение от регистрации РРО

Если предприниматель игнорирует использование РРО, производит через них не все сделки или не на всю сумму покупки:

за первое нарушение штраф 100% от стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг);

за каждое следующее – 150% от указанной стоимости.

Если предприниматель не представляет отчетность – штраф 340 грн за каждый неподанный отчет.

Если на РРО отсутствует или повреждена пломба, а в саму конструкцию или программное обеспечение устройства внесены изменения, не предусмотренные производителем – штраф 1700 грн.

Не выдали чек покупателю. Размер штрафа – сумма оплаченной покупателем покупки.

Регистрация ПРРО

ПРРО – это программный регистратор расчетных операций. Его можно использовать в смартфоне, планшете или ноутбуке. Главное отличие состоит в том, что при фискализации чека регистратор связывается через интернет с сервером государственной налоговой службы (ГНС) и чеки хранятся на сервере непосредственно ГНС. Обычно при использовании ПРРО продавец отправляет покупателю чек или его идентификатор на электронную почту или в мессенджер.

Фискальные службы рекомендуют применять именно ПРРО, поскольку считают, что такое решение является лучшим вариантом для ФЛП 2-4 групп. Хотя использовать ПРРО могут любые хозяйствующие субъекты, в том числе и юридические лица.

Порядок действий:

1. Прежде чем зарегистрировать ПРРО, вам нужно получить сертификат электронной подписи. Это можно сделать:

у квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг (полный список по ссылке );

); в личном кабинете "Приват24" или в отделении банка – для клиентов ПриватБанка услуга бесплатная;

в МВД и ДПС – бесплатно.

2. Далее подайте заявление по форме №1-ПРРО на фискальный сервер через электронный кабинет налогоплательщика или с помощью специализированного ПО "Единое окно представления электронной отчетности".

Найдите запрос “ Сообщения об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые производится деятельность, форма № 20-ОПП ” и нажмите на него

” и нажмите на него Заполните форму, под каждую колонку лучше использовать памятку ниже формы – “ Тип объекта налогообложения ” – перейдите по ссылке и загрузите .xls файл , в таблице найдите ваш тип объекта и выпишите его число в форму. “ Идентификатор объекта налогообложения ” – это числовое значение, состоящее из кода типа объекта налогообложения и внутреннего идентификатора, принятого самим лицом, состоящего из 5-ти знаков. “ Код по КОАТУУ ” – перейдите по ссылке и найдите ваш код по адресу регистрации.



3. Далее следует зарегистрировать виртуальную кассу для точки продаж.

Перейдите в кабинете налогоплательщика

Перейдите в раздел " Ввод отчетности " и нажмите " Создать "

" и нажмите " " Найдите запрос “ Заявление о регистрации программного регистратора расчетных операций (форма № 1-ПРРО) ” и нажмите на него

” и нажмите на него Заполните форму. Не стоит заполнять только раздел "фискальный номер", поскольку налоговая его присвоит автоматически после успешной проверки и регистрации ПРРО.

4. Чтобы зарегистрировать кассира, сначала нужно получить сертификат. Это можно сделать через портал "Действие" по ссылке. Успешное получение сертификата позволит из файла скачать идентификатор ключа субъекта.

Выделяем сертификат на Windows формат сертификата должен быть *.cer, *.crt

Правой клавишей "мышки" переходим к выбору команды "Открыть" и подтверждаем действие

и подтверждаем действие В открытом файле сертификата переходим во вкладку " Подробно" и находим поле с названием " Использование ключа ", значение которого соответствует " Цифровая подпись, Неоспоримость ".

и находим поле с названием " ", значение которого соответствует " ". Если значение поля не соответствует указанным данным, необходимо выбрать другой сертификат.

В случае соответствия в открытом файле сертификата, значение поля "Использование ключа" находим и выделяем строку под названием " Идентификатор ключа субъекта".

находим и выделяем строку под названием " При выборе поля " Идентификатор ключа субъекта" в нижнем окне отображается набор букв и цифр.

в нижнем окне отображается набор букв и цифр. Его и следует указать в данных графы 3 "Идентификатор ключа субъекта" при заполнении запроса "Сообщения о предоставлении информации о квалифицированных/усовершенствованных сертификатах открытых ключей, применяемых в ПРРО. Форма №5-ПРРО".

5. Далее регистрируем кассира.

Перейдите в кабинете налогоплательщика

Перейдите в раздел " Ввод отчетности " и нажмите " Создать "

" и нажмите " " Найдите запрос " Сообщения о предоставлении информации относительно квалифицированных усовершенствованных сертификатов открытых ключей, применяемых в ПРРО. Форма № 5-ПРРО ” и нажмите на него

” и нажмите на него Заполните форму, в разделе "Идентификатор ключа субъекта" необходимо внести идентификатор, полученный в предыдущем шаге.

Следующим шагом является подключение ПРРО. Это делается уже с помощью софта, услугами которого вы пользуетесь. На сегодняшний день рынок предлагает десятки приложений, которые помогают предпринимателям вести учет. Самые популярные в Украине сегодня "Просто Касса", Check Box, Смарт Касса, SkyService, Fondy и т.д. Каким именно пользоваться – выбирает для себя каждый предприниматель индивидуально, в зависимости от того, каким интерфейсом ему удобнее пользоваться. Поэтому дальнейшие настройки внутри ПРРО следует уточнять уже у поставщиков программного регистратора.

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