Как защитить домашних любимцев от жары: советы ветеринаров

Кот, собака, лето / © pexels.com

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Украинцам напомнили базовые правила ухода за животными летом . Эти советы помогут вашим любимцам легче пережить жаркий период.

Об этом сообщили в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины", пишет КГГА .

Что делать, чтобы любимцу было легче летом

Специалисты советуют не перекармливать животных в жару, ведь их активность снижается и обеспечить постоянный доступ к свежей воде. Важно также обустроить для любимцев прохладное место в тени отдыха.

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Среди прочего, ветеринары предостерегают от стрижки шерсти «под ноль». Казалось бы, такой подход позволяет облегчить перенос жары, но это миф. Дело в том, что шерсть выполняет защитную функцию и помогает регулировать температуру тела.

Кроме того, животных нельзя оставлять в автомобиле. Следует избегать и длительных прогулок под прямым солнцем.

Если любимец становится безжизненным, часто останавливается или ложится, его следует немедленно перенести в тень, охладить лапы, живот и уши прохладной водой и при необходимости обратиться к ветеринару.

Как сообщалось, в жаркую погоду некоторые породы собак находятся в зоне повышенного риска теплового удара. Наиболее уязвимы брахицефальные породы (с короткой мордой) — в частности мопсы, бульдоги, бостон-терьеры и боксеры. Также в группе риска собаки с густой шерстью (хаски, чау-чау, немецкие овчарки, золотистые ретриверы), пожилые животные и собаки с лишним весом. Специалисты отмечают, что уже при температуре более 25°C у животных может возникать тепловой стресс, а при 30°C и выше резко возрастает риск теплового удара. Сильное дыхание, вялость, шаткая походка, рвота и чрезмерное слюноотделение – симптомы опасности. В таких случаях животное нужно немедленно охладить любимца и обратиться к ветеринару.

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