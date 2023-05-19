Как защитить клубнику от сорняков: упростите себе весенний уход

Если у вас небольшая грядка клубники, то ее можно содержать в чистоте простой пропалкой. Но если плантация очень велика, нужно прибегнуть к другим способам защиты клубники от сорняков.

О том, как оградить клубнику от сорняков, рассказал садовник в издании Флорист-Х.

Агроволокно как защита клубники от сорняков

Черное плотное агроволокно будет работать как мульча, не давая сорнякам прорасти из земли. Для кустов клубники нужно делать прорези, через которые также могут прорастать и нежелательные растения. При их выдергивании можно повредить и корни самой культуры. Поэтому агроволокно не всегда целесообразно.

Однако хорошо пропускает воду и воздух, поэтому росту самой клубники точно не повредит.

Обработка гербицидами: как и когда

Весной, как только на клубнике появляются листья, можно обработать плантацию гербицидом. Тогда можно забыть о сорняках до конца сезона. Специалисты утверждают, что препарат срабатывает лучше, если дождаться, когда на сорняках появится 2-3 листика.

Для обработки клубники лучше всего использовать гербициды Мортал или Мастак. Очень важно приготовить раствор в соответствии с инструкцией, чтобы точно избавиться от сорняков и не навредить клубнике. Оптимально обрабатывать участок либо до 10 часов утра, либо после 18 часов вечера.

Избегайте попадания раствора в клубнику, особенно, если на ней уже есть цветки или завязываются плоды.

Какой еще уход нужен клубнике весной

После обработки клубники гербицидами ее нужно подпитать. Для этого можно рассыпать вокруг кустов ведро перегноя и пол-литровой банки древесного пепла (на 1 погонный метр).

Пепел – это калий, который нужен клубнике, чтобы ягоды выросли крупными и сладкими. Следите, чтобы удобрения не попадали в междурядья, это может спровоцировать новый рост сорняков.

Неплохо замульчировать участок с клубникой органикой: сено, солома, шелуха. Мульча будет удерживать влагу и защитит корни от перегрева.

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