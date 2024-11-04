Как защитить окна от взрывной волны: полезные советы из собственного опыта украинцев

Во время постоянных ракетных атак, дроновых налетов важно позаботиться о своей жизни и жизни своих близких — находиться в укрытии. Но не менее важно заранее подумать о своем жилище, а именно – об окнах. Радиус после взрыва от снарядов, ракет или дронов может достигать до сотни метров – если рядом будут стекло и оконные рамы, они вряд ли выдержат такой удар.

Поэтому, как известно, травмы от разбитого стекла как следствие ударной волны являются одними из самых распространенных среди украинцев. Ранения, вызванные осколками стекла, встречаются почти после каждого налета врага.

Как защитить окна от взрывной волны

Чаще окна заклеивают прозрачным широким скотчем. Это простая и бюджетная защита от ударной волны. Наклеивать нужно крест крест.

Еще один бюджетный, но не столь распространенный вариант — это вместо плохо отмывающегося скотча использовать малярную пленку. Но в любом случае, нужно помнить, что скотч, малярная пленка, изолента не укрепляет окна, а уменьшает поражение обломками от взрывной волны.

Среди бюджетных вариантов украинцы используют и такой способ — заставляют подоконники книгами, подушками, которые берут на себя основную массу ударной волны, и содержание комнаты страдает меньше. Подушки и книги укладывают на подоконники очень плотно. По высоте желательно забаррикадировать хотя бы половину окна. Можно ставить мебель перед окнами, максимально придвигая к подоконнику. Все это позволяет уменьшить силу взрывной волны, хотя при сильном взрыве невозможно предположить, что и куда разлетятся обломки. Все перечисленные способы, конечно, не эффективны для старых окон.

Еще один вариант, который подходит больше для частного сектора или учреждений – это заделка окон мешками с песком или землей.

Убавить выбивание стекла взрывной волной можно с помощью 5-6-литровых пластиковых баклажек, наполненных водой. Таким лайфхаком делится житель Харькова Александр Компанец. Для этого способа нужно окна хорошо закрыть, но не использовать для этого защелку. На подоконник поставить несколько 5-6-литровых пластиковых бутылей с водой и плотно прижать створку окна к раме. Но там, где окно крепится к раме, бутыли не ставить. В результате при близком взрыве оконная створка просто открывается, но самое окно остается, как правило, целым. Баклажки, конечно, падают на пол, но не бьются, потому что пластиковые. Их не нужно наполнять доверху водой, чтобы они при падении не лопнули.

Среди не бюджетных, но эффективных способов защиты окон от бомбардировки специалисты называют бронепленку, которая повышает устойчивость стекла к ударам и взрывным волнам, защищая их от разбиения.

Но, даже если окна были укреплены всеми способами, прятаться под ними во время бомбежки нельзя. Только в случае, когда взрыв произошел рядом и времени убежать нет, тогда нужно падать на пол и закрывать голову тем, что есть под рукой (одеялом, подушкой, одеждой).

Нужно ли закрывать окна при бомбардировке, или наоборот, открывать

Как отмечает военный эксперт Олега Жданова, если к моменту взрыва окна закрыты, ударная волна сносит окна как препятствие на своем пути. В результате они вылетают. Особенно уязвимы окна старого типа.

"Если на момент взрыва окно открыто настежь, а не под углом, и влияние ударной волны будет только на торцевую часть рамы, то в этом случае стекло останется целым. Но не забывайте, что тогда в квартиру влетит ударная волна. И все, что там стоит там на столе, стекло в серванте, висящая в этой комнате люстра — это все будет снесено ударной волной", — пояснил эксперт. Чтобы снизить вероятность выбивания стекла, Жданов советует заклеивать окна скотчем крест-накрест. "В этом случае вы создаете эффект триплекса-стекла, покрытого пленкой. Стекло подделается от ударной волны, но оно не разлетится осколками, которые ранят вас. Оно может остаться на скотче, который вы наклеите на стекло и тем самым создать меньше опасности в ранении людей, которые находятся внутри этого помещения.

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