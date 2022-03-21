Как защитить свой телефон и другие гаджеты от вирусов и хакерского взлома: советы

Как защитить свой телефон и другие гаджеты от вирусов и хакерского взлома: советы

Украинцам советуют отключить функцию "Автоматическое подключение к Wi-Fi" и обращать внимание на ссылки и расширение файлов.

Чтобы защитить свои гаджеты от вредоносных программ и дальнейшего взлома хакерами, украинцам дали несколько советов.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напомнил о необходимости заботиться о кибербезопасности и рассказал, как это сделать.

Обратите внимание на ссылки и расширения файлов, которые пытаетесь открыть, чтобы вашей персональной информацией не воспользовался враг и ни один интернет-мошенник.

При оплате в Интернете обращайте внимание на электронный адрес: «https://» – безопасная ссылка; «http://» – опасная.

Не открывайте на устройствах вложения (приложения) подозрительных писем, имеющих такие расширения, как ".exe", ".bat", ".cmd", ".vbs", ".docm", ".xlsm" и т.д.

Бесплатное подключение к Wi-Fi в публичных местах часто происходит без ввода паролей, что делает устройство уязвимым для взлома. Выключайте функцию "Автоподключение к Wi-Fi".

"Также надеемся, вы уже забыли о таких российских сервисах, как "Yandex.ru", "Mail.ru". Они несут угрозу не только вашим электронным устройствам, но и информационному полю Украины", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

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