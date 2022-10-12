Как защитить технику в доме от внезапного отключения света

В последние дни в Украине люди все чаще сидят без света из-за постоянных ракетных атак российских оккупантов. Электричество может исчезнуть в любой момент, поэтому нужно знать, как защитить бытовую технику от резкого выключения. Читайте советы в материале ТСН.ua.

Из-за плохого качества питания электросети значительно снижается срок службы бытовой техники. Наверное, у каждого хотя бы раз в жизни случалась такая ситуация, когда из-за внезапного отключения света перегорал электрочайник или другой прибор.

Существуют специальные устройства, которые помогают уберечь технику от перепадов напряжения и внезапного исчезновения электричества:

Реле напряжения для бытовой техники – этот защитный механизм создан для того, чтобы автоматически отключить бытовые приборы, когда сеть становится нестабильной. Как только ситуация стабилизируется, он подключает обратно. Лучше всего реле напряжения подходит для стиральной машины, телевизора или холодильника. Стабилизатор напряжения – действует по схожему принципу, ведь контролирует уровень напряжения, стабилизируя прыжки и не давая технике выходить из строя. Источники бесперебойного питания – чаще всего их используют для цифровых устройств, имеющих печатную плату с радиокомпонентами. Обычно это ноутбуки, компьютеры, телевизоры. "Умные" розетки – ими можно управлять даже на расстоянии. Они отключают питание по графику и помогают контролировать потребление электроэнергии. Лучше совмещать их с другими устройствами для защиты бытовой техники. Генераторы – если вы живете в частном доме, то этот вариант для вас. Они могут быть дизельными и бензиновыми. Работают бесперебойно от 4 до 6 часов. Есть варианты с автозапуском, которые выключаются сами, когда нет света.

Если у вас нет возможности приобрести специальное устройство – не забывайте выключать из розетки все приборы, которыми вы не пользуетесь на данный момент. Если выключите предохранители, нужно выключить из розеток все приборы перед тем, как их включать снова.

Как отключение света влияет на качество еды в холодильнике

Как отключение света влияет на качество еды в холодильнике / Фото: Pexels

Среди бытовой техники, которая есть в каждом доме, самым важным, наверное, можно назвать холодильник. Если внезапно и надолго исчезнет свет, в нем могут испортиться продукты питания. Потребителям следует ориентироваться на такие временные промежутки (в среднем), если дверцу холодильника и морозильной камеры держать закрытыми:

продукты в холодильнике – до 4 часов;

в полной морозильной камере – до 48 часов;

в полупустой морозильной камере – не более 24 часов.

Если в электроэнергии нет более четырех часов, в холодильник к продуктам следует положить лед. Потому лучше заблаговременно приобрести несколько холодильных частей (блочный либо сухой лед).

Если еда свежая, приятно пахнет и не имеет внешних изменений – ее можно есть. Если электроэнергии не было короткого периода времени – можете употреблять даже яйца и молочные продукты.

Не открывайте холодильник без необходимости, чтобы сохранить свежесть продуктов дольше. В морозильной камере холод будет держаться, если полностью заполнить ее продуктами или холодильными элементами.