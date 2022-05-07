Как защититься от клещей: полезные советы от специалистов

Весна – это не только долгожданное тепло и приятные прогулки на природе, но и опасность в виде клещей. Читайте в материале ТСН, как защититься от клещей и что делать, если все же нашли их на теле после прогулки.

Почему клещи опасны и где их можно найти

Сами укусы клещей не опасны, однако они переносят возбудители тяжелых болезней, таких как боррелиоз, клещевой энцефалит, лихорадка, туляремия, болезнь Лайма. Большинство из них несут серьезные последствия для здоровья человека и животных, а в некоторых случаях могут привести к смерти. От определенных болезней существует лекарство. Например, медики рекомендуют раз в 5 лет делать прививку от клещевого энцефалита.

Наиболее опасными болезнями, возбудители которых переносят клещи, являются болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Основные симптомы болезни Лайма :

головная боль;

вялость;

ломота во всем теле.

Если не начать лечиться, заболевание может поразить разные органы: кожу, мышцы, суставы, нервную или сердечно-сосудистую систему. В серьезных случаях болезнь Лайма приводит к инвалидности.

Симптомами клещевого энцефалита можно выделить:

горяка;

головная боль;

тошнота;

нарушение сна;

рвота.

При этом преимущественно поражение получает центральная нервная система, приводящая к инвалидности, смерти.

Некоторые ошибочно считают, что клещей можно встретить только в лесах или в скверах. Однако они часто сидят даже на газоне, который растет у домов. Чаще клещи могут попасть на невысокие кусты или траву до 60 см. Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщает, что наибольшую активность они проявляют в апреле-июне и августе-октябре.

Как защититься от клещей: советы

Какая защита от клещей существует / Pexels

Если вы собираетесь на прогулку в лес, следует придерживаться определенных правил :

Очень важно подобрать правильный наряд и обувь. Наиболее безопасной считается светлая одежда с длинными рукавами, брюки, носки, закрытая обувь. Обязательно покройте голову – это может быть кепка, косынка, панамка. Не забывайте о шее – она тоже должна быть прикрыта. Используйте средства против клещей перед прогулкой на природе – чаще всего их продают в виде аэрозоля. Во время прогулки не заходите на траву по обе стороны тропы, лучше двигайтесь по дороге. Если вам нужно сделать привал, не забудьте освободить выбранное место от сухой травы, хвороста, веток в радиусе 20-25 метров. Помните, что клещ будет оставаться неподвижным на вашей одежде, пока вы не остановитесь. Только тогда он станет двигаться и искать место, где можно прикрепиться к телу. Этот процесс длится в среднем 30 минут – 1 час. Полчаса осматривайте себя и своих родных во время прогулки. Укус клеща практически невозможно почувствовать из-за того, что он выделяет обезболивающий анестетик. Еще раз осмотрите себя и своих близких по возвращении домой. Клещи больше всего любят участки, где есть складки кожи или волос. Вся одежда, в которой вы были одеты, лучше сразу постирать и выгладить. Клещ может цепляться на наряды, а затем перекочевать из ткани на другие предметы в доме. Если вы принесли какие-либо вещи из прогулки, их нужно осмотреть. Не забудьте провести осмотр домашнего питомца.

Как правильно проводить осмотр

Осмотр лучше начинать снизу тела и постепенно переходить к верхним участкам. То есть от носков до волос и кожи головы. Помните, что это поможет сохранить ваше здоровье и жизнь, а потому не пренебрегайте простыми правилами.

Клещи могут держаться в теле человека или животного до 12 дней. Однако уже на 2-3 сутки после укуса его можно увидеть невооруженным глазом. На месте укуса сначала появляется покраснение, кожа припухает, чешется. Сам клещ тоже увеличивается в размерах.

Вы обнаружили клеща – что делать дальше

Что делать, если вы обнаружили клеща / Pexels

Если вы обнаружили в своем теле клеща, нужно сразу обратиться к врачу. Он поможет его вытащить и проконсультировать по поводу дальнейших действий. Если у вас нет возможности посетить специалиста, нужно вытащить клеща самостоятельно. Для этого используйте специальное устройство, которое можно найти в ветеринарных аптеках. Прижмите устройство к коже, чтобы подсунуть под клеща. Медленно раскачивайте его из стороны в сторону, а затем тщательно выкрутите.

Если устройство отсутствует, можно вытащить клеща пальцами. Но сначала их нужно обернуть марлевой салфеткой. Подойдет и обычный пинцет. Помните, нельзя делать резких движений.

Когда клеща удалена, ранку нужно смазать антисептиком и тщательно вымыть руки с мылом.

Ни в коем случае не выбрасывайте клеща. Его нужно поместить в любую емкость и отнести к врачу-инфекционисту. Обязательно следите за своим самочувствием в течение следующих трех недель. Если кожа покраснела, у вас поднялась температура или ухудшилось состояние здоровья – сразу обращайтесь к врачу.