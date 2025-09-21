Как защититься от неадекватных соседей: советы адвоката

Соседи / © iStock

Если соседи мешают шумом, перегораживают коридоры или даже выливают помои из окна, в таких случаях следует действовать по закону.

Об этом рассказал адвокат Станислав Маляр в эфире телеканала КИЕВ24.

Как защититься от неадекватного поведения соседей

По его словам, в большинстве ситуаций есть механизмы воздействия. Чаще всего жильцы сталкиваются с нарушением тишины. В таком случае нужно вызывать полицию. «К соседям будет применена административная ответственность», — пояснил Маляр.

Более сложные случаи — это самовольная установка дверей в местах общего пользования или использование коридоров как кладовых. «В этом случае достаточно сложнее, потому что может быть исключительно судебный порядок. Это обращение в суд», — отметил юрист.

Если же речь идет о выливании отходов из окон, то речь идет опять же об админнарушении. «Нужно вызывать полицию и составлять административный протокол. Но есть сложность в том, что необходимо будет доказать, кто именно это делает. Конечно, в том случае, где мы видели, там доказывать не сложно, потому что видно, из какой квартиры выливаются помои», — сказал Маляр.

Он подчеркнул, что такие действия могут квалифицироваться и как хулиганство. «Мы видим действительно определенное противопоставление человека устоявшимся нормам поведения в обществе», — пояснил адвокат.

Относительно наказания юрист отметил, что оно зависит от тяжести нарушения. «Это может быть штраф, он достаточно небольшой, могут быть даже общественные работы. Но хулиганство статьей есть как в Кодексе Украины об административных правонарушениях, так и в Уголовном кодексе. И если такие соседи будут неоднократно привлечены к ответственности, то может наступить уголовная ответственность, которая предусматривает в том числе и лишение свободы«, — отметил Маляр.

