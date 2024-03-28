Как защититься от ударов российских ракет "Оникс" и "Циркон": эксперт назвал нужное Украине оружие

В арсенале Сил обороны Украины пока нет средств для поражения установленных на территории оккупированного Крыма пусковых установок "Бастион", из которых российская армия запускает гиперзвуковые ракеты "Оникс" и "Циркон".

Об этом заявил эксперт по авиации и ракетным вооружениям Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, для поражения "Бастионов" недостаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, которыми Силы обороны Украины атакуют российские объекты во временно оккупированном Крыму.

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Как пояснил эксперт, их применение требует длительной подготовки, а выход "Бастиона" на позицию, пуск ракет и уход с позиции длится максимум 10-15 минут.

"Я уже не говорю, что нужно ввести координаты и маршрут полета для Storm Shadow. Все это может занять до полусуток”, — отметил Романенко.

Эксперт считает, что противодействовать запуску "Ониксов" и "Цирконов" можно было бы с помощью украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" — его баллистические ракеты с дальностью до 500 км могли бы поразить вражеские пусковые установки. Однако разработка этого ракетного комплекса не была завершена.

Напомним, 25 марта РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Оккупанты запустили баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма — хотели попасть по центру столицы. Военный эксперт Александр Коваленко назвал тип ракет, которыми Россия ударила по Киеву – это гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

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