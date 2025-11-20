ТСН в социальных сетях

Как засчитывается стаж мобилизованным украинцам: что нужно знать

Стаж мобилизованных украинцев засчитывается полностью, включая пребывание в плену, и не теряется для начисления пенсии.

Стаж мобилизованных украинцев засчитывается полностью

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, защищающие страну, имеют гарантии своего страхового и трудового стажа.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) официально сообщил, что весь период службы мобилизованных относится к страховому и трудовому стажу, а также к выслуге лет.

Особенность того, что даже время пребывания в плену включается в страховой стаж. Если работодатель не платил страховые взносы за мобилизованного работника, то этот период не теряется для начисления пенсии и не прерывает профессиональный стаж.

Также важно, что мобилизация не является основанием для увольнения. Работодатель на время службы только отстраняет работника от обязанностей, делает соответствующую запись в трудовой книжке, но сохраняет за ней рабочее место.

Служба в зоне боевых действий засчитывается в тройном размере для страхового стажа, что дает право на пенсию за выслугу с 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.

Для оформления пенсии с зачислением тройного военного стажа необходимо подать оригиналы документов в Пенсионный фонд:

  • паспорт

  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика

  • удостоверение участника боевых действий

  • справку о службе в зоне боевых действий

  • трудовую книжку или документы о стаже (документы о прохождении военной службы)

  • справки о заработной плате или денежном обеспечении (при отсутствии данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц)

  • фото для получения пенсионного удостоверения

Ранее мы писали о том, засчитывается ли военная служба в трудовой стаж. Больше об этом читайте в новости.

