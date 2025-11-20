- Дата публикации
-
- Украина
Как засчитывается стаж мобилизованным украинцам: что нужно знать
Стаж мобилизованных украинцев засчитывается полностью, включая пребывание в плену, и не теряется для начисления пенсии.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, защищающие страну, имеют гарантии своего страхового и трудового стажа.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) официально сообщил, что весь период службы мобилизованных относится к страховому и трудовому стажу, а также к выслуге лет.
Особенность того, что даже время пребывания в плену включается в страховой стаж. Если работодатель не платил страховые взносы за мобилизованного работника, то этот период не теряется для начисления пенсии и не прерывает профессиональный стаж.
Также важно, что мобилизация не является основанием для увольнения. Работодатель на время службы только отстраняет работника от обязанностей, делает соответствующую запись в трудовой книжке, но сохраняет за ней рабочее место.
Служба в зоне боевых действий засчитывается в тройном размере для страхового стажа, что дает право на пенсию за выслугу с 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.
Для оформления пенсии с зачислением тройного военного стажа необходимо подать оригиналы документов в Пенсионный фонд:
паспорт
регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
удостоверение участника боевых действий
справку о службе в зоне боевых действий
трудовую книжку или документы о стаже (документы о прохождении военной службы)
справки о заработной плате или денежном обеспечении (при отсутствии данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц)
фото для получения пенсионного удостоверения
