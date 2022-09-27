Как засолить сало, чтобы было вкусным: ответы на самые распространенные вопросы

Как засолить вкусное сало, как выбрать сало для соления, соления в банке, ответы на вопросы о солении сала в материале ТСН.ua

В первую очередь нужно выбрать правильное сало

Выбирая сало, нужно обратить внимание на его толщину, структуру, аромат и цвет сала и шкурки.

Толщина может быть разной в зависимости от того, где сало располагалось, оптимальная для соления 3-6 сантиметров.

Цвет сала должен быть однородным – нежно розовым или белым.

Мясные прожилки должны быть природного розового оттенка, ни в коем случае не коричневого.

Лучше выбирать сало с кожурой со слегка желтоватыми подпалинами, свидетельствующими о ручной обработке.

Запах свежего сала тонкий, сладковато-молочный. Наличие любого специфического аромата говорит о том, что сало досталось от хряка.

Проткните сало острым предметом. Хороший продукт должен легко протыкаться или с небольшим сопротивлением.

После покупки сало промыть проточной водой, хорошо обсушить полотенцем и приступать к процессу приготовления.

Как засолить сало

Простейшие способы соления сала:

Натереть солью можно добавить чеснок и перец, которые придают блюду пряный вкус и аромат. Способ быстрый, но хранить такое сало можно не больше месяца. Чтобы приготовить сало со специями, на обсушенном сале сделать надрезы, чтобы оно лучше просолилось и пропиталось специями. Измельченный чеснок перемешать с черным перцем, грубой солью и смазать смесью сало. Оставить при комнатной температуре на 3-4 часа. После этого завернуть в вощеную бумагу, затем в фольгу и положить в морозильную камеру на пару дней. По желанию можно добавить излюбленные сухие травы.

Поместить в рассол. Это более трудоемкий процесс: сначала варят рассол, затем в нем вымачивают сало, а затем начиняют специями. Но работа окупится вполне: продукт получается очень нежным и может храниться около года. Чтобы засолить таким образом сало, нужно сделать рассол из одного литра воды, соли, лаврового листа, измельченного головку чеснока и молотого черного перца. Поместить в охлажденный рассол сало, нарезанное кусочками. Через 5 дней сало достать и натереть ароматными травами.

Сало можно сварить. Этот способ хорош, если сомневаетесь в продукте. Ведь варка поможет избавиться от большинства паразитов и бактерий. К тому же такое сало получится очень мягким и будет сохраняться до полугода.

Сало, приготовленное любым способом, нужно хранить в морозильнике.

Вкусный рецепт соления сала сухим способом

Для этого рецепта сало перед приготовлением не нужно мыть водой. Для очищения от возможной грязи тщательно почистите сало острым ножом со всех сторон, не забывая и о кожуре. Сало натереть смесью соли и свежемолотого черного перца, обложить чесноком и укропом, положить в емкость с солью. Соли должно быть столько, чтобы сало погрузилось в нее на пол сантиметра. Емкость поместить в холодильник на 10 дней при температуре 5-7°C. Вытащить, очистить сало от соли и специй, добавить черного перца, вакуумировать и положить в морозильную камеру.

Как сделать сало мягким в домашних условиях

Если вы любите очень мягкое нежное сало, приготовьте его горячим способом. Для этого способа лучше всего подходит шпондер – сало с прожилками мяса. Нарежьте 1 кг сала большими кусками, залейте литром воды и проварите 3 минуты. Добавьте в воду 4,5 ст. л соли и оставьте в ней сало на 12 часов. После этого обсушите полотенцем и натрите сало смесью пряностей — жгучим красным перцем, солью большого помола, куркумой, сушеным укропом, добавьте несколько штук гвоздики, растертый в ладонях лавровый лист, корицу, мускатный орех, хмели-сунели, кориандр и. Заверните сало в пищевую пленку и выдержите день в холодильнике.

Как засолить сало в банке

Сало промойте, обсушите и нарежьте на небольшие кусочки, чтобы они легко проходили в горлышко банки. Приготовьте рассол, остудите его. Чеснок очистите, мелко нарежьте и натрите сало. Лавровые листья промойте, обсушите. Уложите не плотно сало в банку. Слои сала перекладывайте лавровыми листьями и черным перцем. Залейте рассол в банке, чтобы он покрыл сало и прикройте крышкой, но не закрывайте целиком. Выдерживайте сало при комнатной температуре три дня, затем плотно закройте крышку и поставьте банку в холодильник на 3-5 дней. После этого достаньте сало из| банки, обсушите и натрите специями. Затем заверните сало в бумагу или пакет и заберите в холодильник. Через день сало будет готово.

На 2 кг сала требуется рассол из 5 стаканов воды и 200 г соли, головка чеснока, 4-5 лавровых листьев, перец, другие специи по вкусу.

Почему сало солят каменной солью

Сало лучше засаливать крупной каменной солью, потому что она играет роль абсорбента, то есть впитывает соки сала. Засолка получается качественной.

Что делать, если соленое сало не жуется

Если сало было жестким, сделать его мягким в процессе засолки довольно тяжело. Некоторые хозяйки отваривают сало в луковой шелухе и замачивают в подсоленной воде, чтобы смягчить продукт, но опыт показывает, что таять во рту такое сало все равно не будет. Лучше перекрутить сало с чесноком и сделать намазку.

Читайте также: