Как заставить Путина сесть за стол переговоров: посол Британии назвал козыри Украины

Путин и Зеленский / © ТСН

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Украина должна продолжать успешно развивать оборонно-промышленный сектор, чтобы побеждать РФ на поле боя и склонить Владимира Путина к переговорам.

Такое мнение высказал посол Великобритании в Украине Нил Кромптон в интервью РБК-Украина.

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«Мы, дипломаты, используем выражение "стратегическое терпение". К сожалению, это война на истощение на поле боя, и я считаю, что это тоже своего рода война-соревнование между двумя военно-промышленными комплексами», — отметил он.

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По его оценке, Украине удастся произвести 10 миллионов дронов в течение 2026 года.

Также дипломат добавил, что у Киева есть еще несколько сильных козырей — это демократия и умные люди, которые умеют инновационно мыслить.

«Это не статическая система. У вас есть умные люди, которые работают, обмениваются идеями и делают вещи по-другому. И, по-моему, вам нужно продолжать.

Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин на данный момент хочет поменять стратегию», — подчеркнул Кромптон.

Переговоры между Украиной и Россией — последние новости

Напомним, у Трампа заявили, что Вашингтон попытается выяснить, возможно ли возобновить переговоры между Украиной и Россией для завершения войны. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио.

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В Офисе президента прокомментировали подобные заявления США. Руководитель ОП Кирилл Буданов объяснил заявление Рубио. По его словам, оно касается попыток активизировать дипломатический процесс, который фактически не прекращался.

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