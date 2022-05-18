Как заточить нож подручными средствами: проверенные лайфхаки

Рассказываем как заточить нож без специальных средств, дома, в походе

Чтобы поточить нож подручными средствами, следует оценить материал, из которого сделан предмет для заточки. Практически любой материал может использоваться для заточки, просто, чем он мягче и слабее по отношению к металлу ножа, тем продолжительнее будет процесс заточки.

Дно чашки

Переверните чашку и используйте выступ донышка чашки как брусок. Он достаточно жесткий, выжигается при большой температуре, по свойствам напоминает точильный камень. Если нож о нем некоторое время поточить, кромка ножа станет острой.

как заточить нож чашкой

Пилочка для ногтей

Пилочка для ногтей напоминает брусок в миниатюре. Достаточно положить ее на жесткую поверхность шероховатой стороной вверх, придерживая одной рукой, другой проводить лезвием ножа по поверхности пилы до тех пор, пока лезвие не станет острым.

Другой нож

В качестве бруска можно использовать тупое окончание другого ножа, сторону противоположную его лезвию. Проведите тупой стороной ножа по поверхности ножа, который нужно поточить. Твердость этой части клинка позволяет восстановить режущее свойство затупленного ножа, конечно, если быть упорным и уделить достаточно для этого времени.

Полуоткрытое окно автомобиля

На улице можно найти подручные материалы для заточки ножа, например открытое окно авто. Это практически натуральный точильный камень. Достаточно, наклонив лезвие ножа под определенным углом заточки, несколько раз провести его по кромке стекла одной, а затем другой стороной.

как заточить нож об окно

Камень

Для заточки ножей в походе на улице можно использовать камень с плоской и ровной поверхностью хотя бы с одной стороны. Проведите по камню ножом от черенка до кончика ножа несколько раз. Другой вариант – зажать лезвие ножа между двумя гладкими камнями и с силой потянуть и так несколько раз. После этого нож нужно хорошо промыть и вытереть насухо.

как заточить нож камнем

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