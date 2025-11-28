- Дата публикации
Как Зеленский будет выбирать нового руководителя ОП: Подоляк назвал главные критерии
Михаил Подоляк назвал ключевые задачи для нового главы Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский будет подбирать кандидатуру нового руководителя Офиса Президента (ОП) исходя из необходимости противостоять растущему внешнему давлению и проведению «перезагрузки» институтов власти. Среди ключевых требований к будущему руководителю ОП — волевой характер, высокая компетентность и быстрота в коммуникации с международными партнерами.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
По словам Подоляка, Офис президента сегодня работает в условиях значительного информационно-политического давления со стороны Российской Федерации, которое проявляется через заявления о «нелегитимности» украинской власти и спекуляции вокруг мирных переговоров. Также рассказал о ключевых требованиях к кандидатуре на должность руководителя.
«Какие задачи у руководителя Офиса? Они очевидны — это модерация переговоренных процессов, в рамках которых президент принимает участие. И это модерация процессов внутренней политики», — отметил Подоляк.
Михаил Подоляк подтвердил, что президент Украины говорит о возможной «перезагрузке институтов власти». Советник объяснил, что если это произойдет, это будет означать большую самостоятельность определенных ветвей власти. В частности, Кабинета Министров и Парламента.
«В начале войны и до середины войны концентрация определенных полномочий в руках президента — это была объективная реальность. Сегодня, видимо, нужно будет приходить к тому, что большую ответственность за внутреннюю повестку дня должны нести Кабмин, парламент, например», — пояснил Подоляк.
Описывая идеального преемника, Подоляк выделил ключевые характеристики:
Компетентность и аналитические возможности.
Волевой характер и психоэмоциональная стойкость для выдержки внутреннего и внешнего давления.
Коммуникационные способности быстро включиться в переговорные рамки и вести дискуссии с партнерами.
Михаил Подоляк подчеркнул, что глава Офиса — это прежде всего операционный менеджер президента, который должен быть максимально привлечен к внешним трекам.
«Определенная психоэмоциональная стойкость, потому что попытки переформатировать еще глубже нечто. Безусловно, будут попытки со стороны Российской Федерации атаковать. Они сегодня начинают вмешиваться, и они будут это делать. Для них важно, чтобы у нас был внутренний большой конфликт. Россия только поэтому может работать и она постоянно так работает. Поэтому я думаю, что кандидатура будет достаточно оптимальной для этого этапа. И президент понимает, что ему нужно удержать от нового операционного менеджера», — подытожил Подоляк.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что 28 ноября проводит обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Впоследствии сам руководитель ОП подтвердил эту информацию и подчеркнул, что будет способствовать следственным действиям НАБУ и САП. Впрочем, по какому именно делу правоохранители пришли, он не уточнил.
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 28 ноября сообщил, что руководитель офиса президента Андрей Ермак подал заявление об отставке.
Он подписал указ об увольнении Ермака.
Также DeepState назвал возможного кандидата в должность руководителя Офиса президента.