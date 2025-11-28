Как Зеленский будет выбирать нового руководителя ОП: Подоляк назвал главные критерии

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский будет подбирать кандидатуру нового руководителя Офиса Президента (ОП) исходя из необходимости противостоять растущему внешнему давлению и проведению «перезагрузки» институтов власти. Среди ключевых требований к будущему руководителю ОП — волевой характер, высокая компетентность и быстрота в коммуникации с международными партнерами.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По словам Подоляка, Офис президента сегодня работает в условиях значительного информационно-политического давления со стороны Российской Федерации, которое проявляется через заявления о «нелегитимности» украинской власти и спекуляции вокруг мирных переговоров. Также рассказал о ключевых требованиях к кандидатуре на должность руководителя.

«Какие задачи у руководителя Офиса? Они очевидны — это модерация переговоренных процессов, в рамках которых президент принимает участие. И это модерация процессов внутренней политики», — отметил Подоляк.

Михаил Подоляк подтвердил, что президент Украины говорит о возможной «перезагрузке институтов власти». Советник объяснил, что если это произойдет, это будет означать большую самостоятельность определенных ветвей власти. В частности, Кабинета Министров и Парламента.

«В начале войны и до середины войны концентрация определенных полномочий в руках президента — это была объективная реальность. Сегодня, видимо, нужно будет приходить к тому, что большую ответственность за внутреннюю повестку дня должны нести Кабмин, парламент, например», — пояснил Подоляк.

Описывая идеального преемника, Подоляк выделил ключевые характеристики:

Компетентность и аналитические возможности.

Волевой характер и психоэмоциональная стойкость для выдержки внутреннего и внешнего давления.

Коммуникационные способности быстро включиться в переговорные рамки и вести дискуссии с партнерами.

Михаил Подоляк подчеркнул, что глава Офиса — это прежде всего операционный менеджер президента, который должен быть максимально привлечен к внешним трекам.

«Определенная психоэмоциональная стойкость, потому что попытки переформатировать еще глубже нечто. Безусловно, будут попытки со стороны Российской Федерации атаковать. Они сегодня начинают вмешиваться, и они будут это делать. Для них важно, чтобы у нас был внутренний большой конфликт. Россия только поэтому может работать и она постоянно так работает. Поэтому я думаю, что кандидатура будет достаточно оптимальной для этого этапа. И президент понимает, что ему нужно удержать от нового операционного менеджера», — подытожил Подоляк.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что 28 ноября проводит обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Впоследствии сам руководитель ОП подтвердил эту информацию и подчеркнул, что будет способствовать следственным действиям НАБУ и САП. Впрочем, по какому именно делу правоохранители пришли, он не уточнил.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 28 ноября сообщил, что руководитель офиса президента Андрей Ермак подал заявление об отставке.

Он подписал указ об увольнении Ермака.

Также DeepState назвал возможного кандидата в должность руководителя Офиса президента.