Как жарить картошку правильно: пять ошибок, которые многие допускают

Жареный картофель — одно из самых любимых блюд многих украинцев. Однако далеко не всегда это блюдо получается вкусным. Как жарить картофель правильно? ТСН.ua рассказывает о пяти ошибках, которые не следует допускать.
Если вы хотите, чтобы ваша семья лакомилась действительно вкусным жареным картофелем, нужно запомнить несколько важных правил.
Как жарить картошку правильно – основные ошибки, которые почти все допускают
Итак, на какие ошибки следует обратить внимание:
- Неправильный сорт – не стоит жарить молодой картофель, ведь помимо неприглядной с виду однородной массы вы ничего не получите. Также некоторые сорта подходят исключительно для варки. Например, круглые клубни с белой кожурой и мякотью. А вот продолговатый картофель коричневого или желтого цвета – идеальный вариант для жарки.
- Высокий уровень влаги – это, пожалуй, самая распространенная ошибка в жарке картофеля. Часто клубень отправляют на сковороду сразу. Рекомендуется сначала удалить излишнюю влагу из нее с помощью бумажного полотенца.
- Плохо подобранная сковорода – это еще один очень важный момент, если вы хотите понять, как жарить картошку правильно. Не вся посуда подойдет для этого варианта приготовления. Рекомендуется выбирать чугунную сковороду с толстым дном.
- Правильная температура – чтобы жареный картофель получился вкусным, сковородку нужно предварительно прогреть до высокой температуры. Жарить можно на растительном масле или сливочном масле по вашему вкусу. Однако здесь следует обратить внимание, что второй вариант считается менее полезным для здоровья.
- Слишком большое количество картофеля – жарить большую порцию еды не стоит, ведь это мешает картофелю прожариться со всех сторон. Лучше готовить на один раз. Если слой овощей будет тонким, тогда блюдо точно получится вкусным.