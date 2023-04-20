Как жарить яйцо: каждая вторая хозяйка делает это не правильно

Кажется, здесь сложного, поджарить яйцо — раскалили сковородку, убили яйца, посолили и дождались готовности.

Но таким образом постепенно прожарить белок и сохранить растекающийся теплый желток не удастся. Да и сохраняется риск сальмонеллеза.

Чтобы этого не произошло, обжаривать яичницу нужно с обеих сторон и ни в коем случае не пробовать его до конца приготовления.

Такой способ жарки яйца обезопасит от инфекции и, можете не сомневаться, вкус вас тоже порадует. Испанцы давно распробовали такой способ жарки яичницы, и теперь поступают только так.

Удобнее всего жарить яйцо на антипригарной сковороде, но если ее не имеет ничего страшного – подойдет и обычная.

Обжарьте яйца на среднем огне не более минуты. За это время белок коагулируется. Затем посолите и силиконовой лопаткой переверните яйцо, подержите еще минуту и снимите яичницу со сковороды.

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