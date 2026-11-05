«Как же хочется еще раз услышать ее голос»: россияне убили руководительницу ЦНАП в Камышевахе

Российский удар по Камышевахе оборвал жизнь Ольги Тверденко

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В результате зверской атаки россиян на Камышеваху Запорожской области 2 ноября погибла начальница местного отдела Центра предоставления административных услуг Ольга Тверденко. Женщина находилась на этом посту с самого основания учреждения в 2019 году. По воспоминаниям коллег она отдавала работе всю себя.

Информацию о трагической гибели Ольги сообщили сельский староста Новояковлевки Елена Никитенко, руководитель Департамента соцзащиты населения ЗОДА Светлана Лысенко, а также Единая сеть ЦНАП Запорожской области.

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Во время атаки на Камышеваху погибла Ольга Тверденко: что о ней известно

Россияне атаковали трехтонными авиабомбами укрытие в подземной школе, где в тот момент работал ЦНАП и происходила выдача гуманитарной помощи. В общей сложности по территории общины было выпущено по меньшей мере девять управляемых авиабомб. Ситуация с безопасностью постоянно ухудшалась, но Ольга продолжала каждый день скрупулезно работать. Каждый понедельник она заботилась о выдаче помощи гражданским.

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Ольга Тверденко родилась в семье ветеринарных врачей. Впоследствии получила высшее юридическое образование. С момента открытия в 2019 году Центра предоставления административных услуг Камышевахского поселкового совета она работала в учреждении. Позже женщина заняла должность начальницы отдела ЦНАП.

Своими воспоминаниями о погибшей в социальных сетях поделилась ее подруга и коллега-юрист Светлана Лысенко.

«Мы дружили и учились вместе в институте. Юристы. Родители Ольги — ветеринары, люди невероятного сердца. Сколько животных в нашей семье было спасено их руками… Ольга была особым человеком для меня. Человеком чистого сердца и ума, который мир не изменил с годами», — пишет Светлана.

Ольга отлично училась в университете и всегда отдавалась работе на полную.

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«Россия убила ее за человечность? Перечитываю нашу переписку… 13 сентября я предлагала ей перейти работать в Запорожье. Она отказалась. Почему? Потому что любит свою работу. Хоть и страшно… Перечитываю эти слова, а сама до сих пор не могу написать о ней „любила“. Россия убила ее за человечность. Светлая память…»

«Единая сеть ЦНАП Запорожской области в глубокой скорби… Вчера российская атака унесла жизни мирных жителей Камышевахи. Среди погибших наша коллега, начальница отдела Центра предоставления административных услуг Камышевахского поселкового совета Запорожской области Ольга Тверденко. Нет слов, которыми можно выразить эту боль. Трудно осознать и принять, что человека, с которым еще вчера общались, ценили, любили и поддерживали, больше нет…», — написали в Единой сети ЦНАП Запорожской области.

Там добавили, что после каждого обстрела Ольга всегда звонила коллегам и спрашивала, все ли у них хорошо. В опасности она находила время, чтобы заботиться о других.

«Как же хочется еще раз услышать ее голос, еще раз ответить на ее звонок… Россия каждый день забирает жизни лучших. Людей, которые должны жить, работать, любить, строить будущее своей общины. Людей, которые каждый день делали этот мир более человечным. Оля, нам очень больно… Спасибо Вам за Ваше большое сердце, человечность, преданность делу, за поддержку и тепло, которыми Вы делились со всеми вокруг».

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Прощание с Ольгой состоится 5 ноября. В 11:00 — г. Запорожье, ул. Стефанова, 22, в 12:00 — Матвеевское кладбище.

Вражеская атака унесла жизни десятков людей и повлекла за собой масштабные разрушения в общине, где в связи с трагедией объявлен трехдневный траур.

Среди идентифицированных погибших:

Денис Коноваленко — спасатель;

Алексей Сущевский — спасатель;

Наталья Карапетян — жена руководителя общины;

Ольга Тверденко — руководительница ЦНАПа;

Татьяна Ивановна — руководительница гуманитарного штаба;

Михаил Буженко — майор полиции;

Николай Баланда — майор полиции;

Михаил Романов — капитан полиции;

Дмитрий Беседин — капитан полиции.

Удар по Камышевахе: количество погибших, слова очевидцев и поиски людей

Напомним, армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на Камышеваху в Запорожской области, попав в гуманитарный хаб, который местные жители использовали в качестве укрытия.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, поисково-спасательные работы продолжаются уже четвертые сутки. На сегодня из-под завалов деблокировано 42 погибших, продолжается идентификация неопознанных тел, а еще 33 человека могут находиться под завалами.

Две женщины, которые пострадали в результате российского удара по Камышевахе, рассказали о моменте атаки. Одна из них провела под завалами около двух часов после того, как помещение обрушилось. Она сообщила, что ее напарница погибла сразу, а в общей сложности в тот день погибли восемь женщин из ее бригады.

Российские войска целенаправленно атаковали школу, где местные жители каждую неделю получали гуманитарную помощь. После первого авиаудара люди прятались в укрытии, но оккупанты нанесли повторный удар, сбросив еще девять авиабомб непосредственно по месту укрытия.

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, россияне знали о назначении учебного заведения. Работа спасателей затрудняется угрозой повторных обстрелов, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются в опасных условиях.

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