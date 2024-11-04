Как женщине военного адаптироваться к тому, что мужчина редко дома и в опасности: советы

Разлука может спровоцировать так называемые "эмоциональные ямы". Они свойственны именно тем, кто в тылу.

Война стала подлинным испытанием для многих пар. Пока мужчины на фронте и ежедневно рискуют жизнью, защищая родину, женщины остаются в тылу, и не только в одиночку тянут на себе быт, но и живут в постоянном волнении и стрессе.

Как женщине военного адаптироваться к тому, что мужчина редко дома и в опасности – читайте ниже.

Направьте тревогу в пользу

Тревога – это защитная стратегия: нам кажется, если что-то не сделаем, все пойдет кувырком. Еще тревожность – это контроль. Но какова ни причина, ощущение беспокойства не дает расслабиться ни на мгновение и ни к чему хорошему не приводит.

Чтобы волнение не съедало вас изнутри, можно объединиться с другими женщинами ради общего дела:

собирать средства для армии,

делать продуктовые заготовки для передовой,

плести сетки,

шить экипировку и т.д.

Таким образом, неэффективную тревожность заменит не только результативная помощь, но и ощущение потребности.

Не бойтесь просить поддержки

Разлука может спровоцировать так называемые "эмоциональные ямы". Они свойственны именно тем, кто в тылу, в безопасности. Но мужчине на войне и так тяжело. Ему точно не станет легче того, что вы боитесь за него и рыдаете в трубку от тоски или новостей.

Выплескивайте свои эмоции подруге, маме, сестре, брату, психологу – любому, кто может успокоить и найти внутренние резервы самоконтроля.

Не стоит бить тревогу, если мужчина стал более закрытым. Рассказы о собственных переживаниях на фронте многими мужчинами воспринимаются как слабость. Отнеситесь к этому с пониманием и не жмите, требуя откровений.

Также полезно договориться, о чем говорить и, не менее важно, каких тем не затрагивать во время телефонных разговоров. Уточните у мужчины, что он считает поддержкой: разговоры о детях и родных, мечты о будущем, о том, что вы любите и ждете дома.

Внедряйте традиции "войны"

Например, можете договориться о том, что мужчина звонит вам, а не вы ему. Договоритесь о принципе связи: в какое время мужчина звонит по телефону.

Начните традицию: если мужчина не смог позвонить вам, тогда пишет смс или сообщения в социальных сетях. Если вы не успели взять трубку, напишите сообщение.

Такие договоренности помогут не беспокоиться преждевременно. Старайтесь не говорить по телефону о местоположении военного, количестве военнослужащих и боевых задачах – не подвергайте защитников опасности.

Добавим, если война продлится в Украине еще два-три года, нужно будет мобилизовать по 150 тысяч человек в год.

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