Жители Курщины на протяжении веков терпели ассимиляцию и забыли свои корни. Такие видео показательны, ведь судьбу манкуртов РФ готовит для всех украинцев.

На фоне наступления РФ в Курской области в российском сегменте соцсетей появилось немало видео, где оккупанты сообщают об уходе украинских сил из тех или иных населенных пунктов.

ТСН.ua обратил внимание на одно из них, распространенное российскими пропагандистами. На кадрах местная жительница Курщины почти на чистом украинском языке говорит с боевиком кадыровского "Ахмат" и радуется приходу россиян.

Боевик заходит во двор к бабушке, представляется, что он из "Ахмата" и мол "пришли свои". На что пенсионерка почти на чистом украинском языке отвечает: "Не віриться. Я тільки хотіла спросить, бо чую, шо солдати балакають. Чи можна топить. Ой діточки, не знаю, як благодарити".

Как жители Курщины на украинском языке встречают армию РФ

Отметим, что украинский язык жителей Курщины удивил наших военных в начале этой операции в августе прошлого года. Мы публиковали видео, как жительницы Курской области обращаются к бойцам ВСУ на украинском языке. ТСН.ua объяснял, что южная Курщина принадлежит к этническим украинским регионам – Восточной Слобожанщине и частично Сиверщине.

Украиноязычные бабушки из Курской области удивили Сеть

Этот регион был заселен этническими украинцами, которые, к сожалению, были ассимилированы Россией. И хотя местные не осознают себя украинцами, поддерживают Путина и российскую агрессию, их язык выдает, кем были их родители и деды.

В рядах оккупационной армии РФ можно встретить немало военных с типично украинскими фамилиями, оканчивающимися на -енко. Однако происхождение им не мешает совершать военные преступления на нашей земле.

Такие видео с Курщины, или видео с так называемой "балачкой" на Кубани являются красноречивыми для всех украинцев — именно такую судьбу, судьбу манкуртов, которые не помнят свои корни, для нас подготовила Россия.

Ранее народный депутат Сергей Соболев, вспоминая свое детство, рассказал, что в Судже на Курщине до распада СССР все говорили по-украински.

Журналистка Диана Буцко, вспоминая о своем визите в Суджу, рассказывала, что местные жители говорят почти на украинском языке, но, говоря о российской армии, говорят на россиян "наши солдаты". Местные также рассказали ей, что россияне из других регионов называют их "хо**ами".

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